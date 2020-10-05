أيامي البائسة😍😍😍😍😍

كاين شي عباد و لا نسا بالخصوص كيصرالهم موقف كما اللي راح نحكيه يتقلقو يزعفو ووووو أنا من قوة الخيبة و الله غير يجيني الضحككورونا فرقتنا من زماااااان نتمنى تتلم العايلةتزوج وليد عمتي درنا غير العائلة الصغيرة و الجدارمية منين شمو ريحة عرس بداو غير يدورو و نا قلت لجارتي نجيب وليدي يرقد راني قريبة غير عيطي نجي نجري اذا كان يبكي ......لبنات فرحو و أخيرا يماهم تخرج من غير ما تجرجرهم معاها باش يريحو مع بنت الجارة و يسهرو......عشيتهم مور صلاة المغرب عشيت وليدي بدلت وجدت روحي قاتلي بنتي علاه ما تعشيتيش قتلها بالاك نطاشي روبتي مع وليدي يجبد كلشي قدامو خلي كنولي........لحقت التسعة رحت عند جارتي و غير دخل بدا يبكي بطريقة جامي سمعتو بيها و يتشبك فيا ربع ساعة يبكي قتلها علابالك تبانلي منروحش وليت للدار بديت نكالميه سكت فجوايه العشرة و رقد ......عيطت لبناتي قتلهم ولو للدار منروحش للعرس بداو يبكو حابين يباتو عندهم قتلهم ممنوع بيسك عندها اولاد و كبار شوي ، ريحت قدام التلفزيون جيعانة مرحتش للعرس ما تعشيتش ما كملتش الميناج ما غسلتش لماعن بعثتلي عمتي محجوزة في فرنسا من وقت كورونا قتلها ما تغيضكش شوفي أنا اللي بايتة لا عرس لا عشا لا ميناج ... و بدينا نضحكو في زوج .....الربعة و نص تاع الصباع طلعت السخانة لوليدي ....و مبغاتش تهبطماعرفتش واش ندير اللي نعيطلو يا تلفون طافي يا ما يجاوبش قلت نديه لسبيطار مصح غرداية منعرفهاش و كفاه فهاذ الوقت ، ايا صباح رفدتو للطبيب و مارحتش للعرس حتى خترة....البارح دارو عشية و زهوة جيت رايحة و يما ريحت مع لولاد قالت مدام ما حضرتيش العرس روحي اليوم......ليلة قبل دارت بنتي حالة طيبيلنا تارتولات الفواكه أيا وجدتهم و فالصباح عمرتهم على اساس نحضرهم لعشية .....رحت نرقد لقيت لحقت الوحدة تاع الليل أيا نضت على العشرة.....قلت ماعليش اليوم معروضة غي نطيب لغذا .....جات يما لحقت الزوج قاتلي أيا روحي قتلها لالا خلي لعشية......لعشية لقيت الروبة مطاشية و ما فقتلهاش قلت ماعليش نشوف وحد اخرى......و أخير خرجت و رحت نحضر زواج وليد عمتيجيت نستاسيوني لقيت واحد واقف قدام الدار ستنيت عشر دقائق و حشمت نروحله بيسك شايفني موراه.......دخلت وحدة قبلي غلقت الباب بيسك حابسة......مع الحس اللي داخل و هما كانو فالطابق الثاني ما سمعونيش.....ريحت تقريبا عشرين دقيقة قدام الباب.....أخيراااااا فتحولي....خرجت مرأة منعرفهاش شافت معايا قاتلي دوك يجو الجدارمية.....قتلها بسم الله علاش.....قاتلي ممنوع التجمعات.....مادرتش عليها رحت فايتة للداخل.....سلمت على اللي نعرفهم و ريحت.....جات لعروسة و شافتني و تعرفني مليييييح مالڨري تلاقينا خترة وحدة......بدات تتبسم و نا تبسمتلها مصح كنت شوي بعيدة ......قلت شوي و نوقف منو نشطح و منو نروحلها......دخلت اختي مورايا و ريحت .....فاتت وحدة قدامي تساربي فالڨاطو قلت خلي و مبعد بيسك مناكلش درك.......بدات تعيطلي اختي وسط الغاشي قتلها مانجيش ارواحي نتي و هي تقولي ارواحي نتي، رحتلها قاتلي الجدة تاعي طاحت و تكسرتقاتلك يما أرواحي درك....خرجت نجري رحت للدار و منها عند الجدة تاعي، مقالولناش الكسر طفيف خلعت بزاف مصح كي شفت غير صبعها حمدت ربي.......ريحنا معاها نونسوها قاتلي ولي غدوة......جيت نخرج زعف جدي قالي كفاش تخرجي حاطة ماكياج الكمامة و لا لعجار مايخبيش والو......قتله لالا عندي نواظر كي نماكيي نلبسهم.....قالي هات نشوف......شافهم قالي نن هاذو موضة لازم تلبسي حاجة سامپل.....و علاش تنحيهم كتدخلي للطوموبيل.....ياجدي نتوما عندكم رادارات و لا كفاهماقتلوش هكذا و خرجت نجري باش ما نحصلش فالهدرة.... وصلت اختي و رحت نشري من السيبيرات و اختي بعيدة شوي أيا لقيت خلات ساكها عندي فيه تلفون مفاتح.....وليت نجري و رجعتو....أخيرا وليت للدار تعشيت و رقدو لبنات......على الحداش تاع اللليل تقريبا طلعت السخانة لبنتي رحت نجري نشري دوا خلاصلي...... و ككنت راجعة لقيت الطوموبيل تسينيالي مكانش ليصونص و شوي تحبس و ما عنديش لزينيتي.......الصباح على السبعة رفدتها للطبيب مريضةمافهمتش لاه يمرضو غير كي يسافر باباهم........المهم مارحتش للعرس ماكليتش لعرايش ما تقهويت مع ماما ما شطحتش ما سلمتش على صاحبتي لعروسة و مارقدتش فالليل.....حكولنا على أيامكم البائسة....النص ساخر و الحمد لله حمدا كثيرا على نعمه......