أيامي البائسة😍😍😍😍😍

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
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المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
كاين شي عباد و لا نسا بالخصوص كيصرالهم موقف كما اللي راح نحكيه يتقلقو يزعفو ووووو أنا من قوة الخيبة و الله غير يجيني الضحك
كورونا فرقتنا من زماااااان نتمنى تتلم العايلة
تزوج وليد عمتي درنا غير العائلة الصغيرة و الجدارمية منين شمو ريحة عرس بداو غير يدورو و نا قلت لجارتي نجيب وليدي يرقد راني قريبة غير عيطي نجي نجري اذا كان يبكي ......لبنات فرحو و أخيرا يماهم تخرج من غير ما تجرجرهم معاها باش يريحو مع بنت الجارة و يسهرو......
عشيتهم مور صلاة المغرب عشيت وليدي بدلت وجدت روحي قاتلي بنتي علاه ما تعشيتيش قتلها بالاك نطاشي روبتي مع وليدي يجبد كلشي قدامو خلي كنولي........
لحقت التسعة رحت عند جارتي و غير دخل بدا يبكي بطريقة جامي سمعتو بيها و يتشبك فيا ربع ساعة يبكي قتلها علابالك تبانلي منروحش وليت للدار بديت نكالميه سكت فجوايه العشرة و رقد ......عيطت لبناتي قتلهم ولو للدار منروحش للعرس بداو يبكو حابين يباتو عندهم قتلهم ممنوع بيسك عندها اولاد و كبار شوي ، ريحت قدام التلفزيون جيعانة مرحتش للعرس ما تعشيتش ما كملتش الميناج ما غسلتش لماعن بعثتلي عمتي محجوزة في فرنسا من وقت كورونا قتلها ما تغيضكش شوفي أنا اللي بايتة لا عرس لا عشا لا ميناج ... و بدينا نضحكو في زوج .....الربعة و نص تاع الصباع طلعت السخانة لوليدي ....و مبغاتش تهبط
ماعرفتش واش ندير اللي نعيطلو يا تلفون طافي يا ما يجاوبش قلت نديه لسبيطار مصح غرداية منعرفهاش و كفاه فهاذ الوقت ، ايا صباح رفدتو للطبيب و مارحتش للعرس حتى خترة....
البارح دارو عشية و زهوة جيت رايحة و يما ريحت مع لولاد قالت مدام ما حضرتيش العرس روحي اليوم......
ليلة قبل دارت بنتي حالة طيبيلنا تارتولات الفواكه أيا وجدتهم و فالصباح عمرتهم على اساس نحضرهم لعشية .....رحت نرقد لقيت لحقت الوحدة تاع الليل أيا نضت على العشرة.....قلت ماعليش اليوم معروضة غي نطيب لغذا .....جات يما لحقت الزوج قاتلي أيا روحي قتلها لالا خلي لعشية......لعشية لقيت الروبة مطاشية و ما فقتلهاش قلت ماعليش نشوف وحد اخرى......و أخير خرجت و رحت نحضر زواج وليد عمتي😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
جيت نستاسيوني لقيت واحد واقف قدام الدار ستنيت عشر دقائق و حشمت نروحله بيسك شايفني موراه.......دخلت وحدة قبلي غلقت الباب بيسك حابسة......مع الحس اللي داخل و هما كانو فالطابق الثاني ما سمعونيش.....ريحت تقريبا عشرين دقيقة قدام الباب.....أخيراااااا فتحولي....خرجت مرأة منعرفهاش شافت معايا قاتلي دوك يجو الجدارمية.....قتلها بسم الله علاش.....قاتلي ممنوع التجمعات.....مادرتش عليها رحت فايتة للداخل.....سلمت على اللي نعرفهم و ريحت.....جات لعروسة و شافتني و تعرفني مليييييح مالڨري تلاقينا خترة وحدة......بدات تتبسم و نا تبسمتلها مصح كنت شوي بعيدة ......قلت شوي و نوقف منو نشطح و منو نروحلها......دخلت اختي مورايا و ريحت .....فاتت وحدة قدامي تساربي فالڨاطو قلت خلي و مبعد بيسك مناكلش درك.......بدات تعيطلي اختي وسط الغاشي قتلها مانجيش ارواحي نتي و هي تقولي ارواحي نتي، رحتلها قاتلي الجدة تاعي طاحت و تكسرت 😢😢😢😢😢قاتلك يما أرواحي درك....خرجت نجري رحت للدار و منها عند الجدة تاعي، مقالولناش الكسر طفيف خلعت بزاف مصح كي شفت غير صبعها حمدت ربي.......ريحنا معاها نونسوها قاتلي ولي غدوة......جيت نخرج زعف جدي قالي كفاش تخرجي حاطة ماكياج الكمامة و لا لعجار مايخبيش والو......قتله لالا عندي نواظر كي نماكيي نلبسهم.....قالي هات نشوف......شافهم قالي نن هاذو موضة لازم تلبسي حاجة سامپل.....و علاش تنحيهم كتدخلي للطوموبيل.....ياجدي نتوما عندكم رادارات و لا كفاه😏😏😏😏😏
ماقتلوش هكذا و خرجت نجري باش ما نحصلش فالهدرة.... وصلت اختي و رحت نشري من السيبيرات و اختي بعيدة شوي أيا لقيت خلات ساكها عندي فيه تلفون مفاتح.....وليت نجري و رجعتو....أخيرا وليت للدار تعشيت و رقدو لبنات......على الحداش تاع اللليل تقريبا طلعت السخانة لبنتي رحت نجري نشري دوا خلاصلي...... و ككنت راجعة لقيت الطوموبيل تسينيالي مكانش ليصونص و شوي تحبس و ما عنديش لزينيتي.......الصباح على السبعة رفدتها للطبيب مريضة 😢😢😢😢😢مافهمتش لاه يمرضو غير كي يسافر باباهم........المهم مارحتش للعرس ماكليتش لعرايش ما تقهويت مع ماما ما شطحتش ما سلمتش على صاحبتي لعروسة و مارقدتش فالليل.....
حكولنا على أيامكم البائسة....
النص ساخر و الحمد لله حمدا كثيرا على نعمه......
 
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ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
179
النقاط
13
محل الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
😂😂ولله مفهمت نضحك ولا نبكي هكا زهر ولا طيش
منا وجاي اشري قداه دواء تع سخانة وولادك ولفيهم يرقدوا بكري هكا تتهناي وليزينيتي كيما قتلك اشري بيس لاوين منها تربحي انترنت منها هدرة باااطل


😇يومي انا ليوم بائس تاني راني ميتة بجوع مع الصوم وزدت منيش نرقد فليل نحط راسي على لمخدة نتفكر اجابة سخيفة في فيزياء وتلك في مات وتلك في ذيك مادة نعاس يطير تلحق 4 باه نرقد ونووض على 7 هالات سوداء داروا فيا حالة من تعب وقلة نوم اياا دوكا راني نسنى سخفت على الشواء جبدت 100 الف من عندي نشري بيها 10مطارق ب 30 الف قلت خلي ناكل قبل نتائج يمكن تقتلني يما 😂😂😂
ايا زعما تاني نبداو ميناج مرييقل تع صح ايا جا لغبار لحمر داك مغسلنا قش ماوالوا لغبار تمسحي من يجي من ولفايدة في خاوتي ذكورا داخلين لكوري تهدري معاه كانوا والوا واحم احم نساهم ك يزوجوا يدلوهم حتى يلوحوا معاهم ونا مزالي غي عيش وكذا مقالوليش لوحينا انا يا دوبي نتعلم مليح psq راني بديت باكلات تقليدية و يما بعد لباك تعلمني نفتل لعيش وبربوشة و مزالي نتعلم مليح كي نتعامل مع دقيق عيان ولي يهبلك في لعجين لا مسمن مورق ولا كسرة رخساس تجيك تصلح المهم دقيق عاكس عاكس
الان راني غي مع تخمام نهار 18 اكتوبر اما نموت ولا نحيا اما نعلن حريتي اما نتدفن 😅
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,737
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
ههههههههه اختي مريم علابالي غاضك العشا اكثر حاجة هههههههه
بصح هذا الحظ تاعك ماهوش متعثر هذا راه مكسر من كل جيهة هههههه

انا ما عنديش ايام بائسة انا عندي حياة بائسة
راني في 21 سنة مريض
لكن حاس ان الفرج راه قريب ممكن يجي دوري في السعادة
بعدما تروح كورونا


ننتظر مرور البؤساء راهم ياسر في اللمة ههههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,737
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال ظل سيريالية:
😂😂ولله مفهمت نضحك ولا نبكي هكا زهر ولا طيش
منا وجاي اشري قداه دواء تع سخانة وولادك ولفيهم يرقدوا بكري هكا تتهناي وليزينيتي كيما قتلك اشري بيس لاوين منها تربحي انترنت منها هدرة باااطل


😇يومي انا ليوم بائس تاني راني ميتة بجوع مع الصوم وزدت منيش نرقد فليل نحط راسي على لمخدة نتفكر اجابة سخيفة في فيزياء وتلك في مات وتلك في ذيك مادة نعاس يطير تلحق 4 باه نرقد ونووض على 7 هالات سوداء داروا فيا حالة من تعب وقلة نوم اياا دوكا راني نسنى سخفت على الشواء جبدت 100 الف من عندي نشري بيها 10مطارق ب 30 الف قلت خلي ناكل قبل نتائج يمكن تقتلني يما 😂😂😂
ايا زعما تاني نبداو ميناج مرييقل تع صح ايا جا لغبار لحمر داك مغسلنا قش ماوالوا لغبار تمسحي من يجي من ولفايدة في خاوتي ذكورا داخلين لكوري تهدري معاه كانوا والوا واحم احم نساهم ك يزوجوا يدلوهم حتى يلوحوا معاهم ونا مزالي غي عيش وكذا مقالوليش لوحينا انا يا دوبي نتعلم مليح psq راني بديت باكلات تقليدية و يما بعد لباك تعلمني نفتل لعيش وبربوشة و مزالي نتعلم مليح كي نتعامل مع دقيق عيان ولي يهبلك في لعجين لا مسمن مورق ولا كسرة رخساس تجيك تصلح المهم دقيق عاكس عاكس
الان راني غي مع تخمام نهار 18 اكتوبر اما نموت ولا نحيا اما نعلن حريتي اما نتدفن 😅
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حلم انك جبتي الباك 16
مانيش عارف رؤيا او كنت مثقل في العشا ههههههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,737
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال ظل سيريالية:
قووووول ولله 😍😍😍😍😍يا ولله اذا جبتها منعرف وش يصرالي يا من فمك لربي 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏✨
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ههههههه يا بنتي علاه راك مقلقة
ربي يفرحك
و يعطوك طبيبة بصح كي نجي نفوت عندك ما تخلصيش عليا ههههه
 
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