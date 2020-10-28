عرض بيع متوفر 500 دولار بتكوين مقابل CCP للمبلغ كامل 185 دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MiRInGI ALGeRia
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
185.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
MiRInGI ALGeRia

MiRInGI ALGeRia

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
452
النقاط
7
محل الإقامة
alg
الجنس
ذكر
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 185دج
المبلغ كامل = 182 دج

قيمة بيتكوين حسب موقع Bitcoin Exchange Rate — Bitcoin Live Converter — Preev
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري

الاولوية للمبلغ الكامل


ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
287
النقاط
507
العمر
21
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.....
 
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