((ولد الهدى فالكائنات ضياء *** وفم الزمان تبسم وثناء

الروح والملا الملائكة حوله *** للدين والدنيا به بشراء ))

مقتبس من قصيدة (( ولدالهدى)) لأميرالشعراء أحمد شوقى .. رحمه الله .

يهل علينا كل عام شهر ربيع الأول وفى الثانى عشر منه، ولد سيد الأولين والآخرين محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام حيث صادف هذه السنة من العام الميلادى 2020 يوم الاربعاء الموافق 29 اكتوبر.

إن مولد نبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مولد النور والخير والبركة ، بعد أن سادت الظلمات العالم القديم، فأخرج الناس من الشرك والعبودية إلى عبادة الله وحده .. نبينا ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام جاء بالرحمة والمحبة والمودة ، فلم يسىء يوما إلى أى مخلوق حتى أعداؤه ، حاز كمال الأخلاق لأن خلقه القرآن ...

سيدى يارسول الله محبتك فى قلوبنا ، سوف تبقى خالدة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، مهما تطاول الحمقى والمهرجين ، على مقامك الكريم ، فأنت خير البشرية جمعاء و سيدالخلق أجمعين ، فالله عزوجل هو الذى رفع قدرك ومكانك ، وسوف يظل الإسلام الذى جئت به هاديا للناس ، لن تنال منه أبواق الكارهين له ، سوف يظل الإسلام الشعلة التى تضىء الدروب المظلمة ...

إن يوم مولدك ياسيدى يارسول الله سوف يبقى مضيئا فى قلوبنا، لأنك النور أضاء الكون كله...

وأختم خاطرتى هذه ببعض الأبيات من قصيدة (( نهج البردة )) لأميرالشعراء أحمد شوقى رحمه الله .



(( سرت بشائر بالهادى ومولده **** فى الشرق والغرب مسرى النور فى الظلم

أتيت والناس فوضى لاتمربهم **** إلا على صنم قد هام فى صنم

يارب هبت شعوب من منيتها **** وإستيقظت أمم من رقدة العدم

رأى قضاؤك فينا رأى حكمته **** أكرم بوجهك من قاض ومنتقم

فإطلف لأجل رسول العالمين بنا **** ولا تزد قومه خسفا ولاتسم