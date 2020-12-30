لنطوى صفحة العام 2020 إلى الأبد ....

سلامى وتحياتى لكم .. وبعد ،،

لم يبق غير يومين ونطوى صفحة العام 2020 م إلى الأبد بمآسيه الكثيرة وأخطرها على الإطلاق مأساة فيروس (( كورونا وأخواته)) ولنتطلع إلى عام جديد 2021 م بالأمل والرجاء إلى خالق الكون جل وعلا أن يغير أحوال عباده الذين أنهكهم المرض وتبعاته ، فهو سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده ، كان عام 2020 البائس عبرة للناس كى يتعظوا مما ألم بهم من وباء وضر ، لأن كاشف الضر هو الله تعالى ، سنة مضت كئيبة ثقيلة على النفوس ، يوم الجمعة الموافق الأول من يناير 2021 م سوف نكون مع موعد جديد هو بزوغ شمس عام جديد إن من حسن الطالع و

المصادفة أن تكون بداية العام الجديد يوما طيبا مباركا وهو يوم الجمعة لأنه يوم عيد عندنا كمسلمين ، فهو خيريوم أشرقت فيه الشمس ، لعل بركة هذا اليوم تكون فاتحة خير للتغيير إلى الأفضل ، بعد أن عانت البشرية لعام طويل من تبعات (( كورونا وأخواتها)) .. لنطوى صفحة العام 2020 م إلى الأبد تلك هى سنة الحياة ، سنة تذهب وتأتى سنة أخرى دواليك .. تلك هى دورة الحياة ..

علينا كمسلمين دائما أن نتفاءل بالخير فمتى تفاءلنا بالخير عن يقين وصدق فإن الله تعالى لن يخيب تفاؤلنا لأنه الرحمن الرحيم ، فليست هناك رحمة أعظم من رحمة الله بعباده ..

يارب إرحم عبادك رحمة واسعة وإرفع عنهم البلاء، والمحن ماظهر منها ومابطن، وإرزقهم من فيض جودك وكرمك كل مايرحبونه ويرضونه فى عمارة الكون وحسن عبادتك ، أنت وحدك القادر على كل شىء .. لأن رحمتك يارب لاحدود لها ...

اللهم صلى وبارك على سيدالخلق أجمعين نبينا ورسولنا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..