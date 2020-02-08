اسرار 01 :

احد ابرز الانفعلات في الحياة الزوجية انفعال(الغيرة) اين تمثل الزوجة بالنسبة للزوج خط احمر وكذلك الزوجة حين يتعلق الامر بزوجها. غيرة ترتبط بشكل كبير بمدأ الخصوصية اين يعتبر ما يحدث بين طرفي العلاقة داخل عش الزوجية امر خاص جدا، لا يمكن مشاركة معلوماته مع طرف اخر الا في حدود ضيقة جدا. سوف نعود الى التفصيل فيها لا حقا .لكننا للاسف نقف اليوم على سلوك غريب، وهو كشف اسرار العلاقة الخاصة للغير في جلسات سمر عادية، من باب التنفيس أو التفكه احيانا. كأن يقول الزوج لأصحابه: انا لمرا ما تعرفش كذا ..وكذا... أو يصف لهم زاوية من جسدها..أو محددا ومشخصا لزاوية من سلوكها الجنسي معه.ليرد عليه من كان يصغي له باهتمام وينتظر بلفهة دوره في الكلام: حتى انا لمرا.....ومع نشوة ارتشاف الشاي و التمرغ على البطن في الرمل صيفا، او ملتفا في قشابية شتاءً. تنتشر عدوى كشف المستور بين الجلساء.وهو نفس الواقع في بعض جلسات النساء الا انه ومن زاوية سيكولوجية قد يكون بدرجة اقل عندهن، لأن المرأة في العادة اكثر تركيزا على العلاقات، ولا تريد الظهور بمظهر المعذبة او قليلة الحظ مع زوجها.لهذا فهي احرص من زوجها على ستر حياتها الزوجية...الا في حالات قليلة اين نجد الزوجة اكثر "تشراك فم" زوجها.

مخ الهدرة: من يرضى ان يجعل من اسرار فراشه فاكهة الجلسة مع الخلان...فهو واحد من اثنين: مريض، او رخيص "طحان "

(يتبع)