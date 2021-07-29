أصعب جرح

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,971
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أصعب جرح

أن يجبرك القدر على ترك من تحب

أصعب جرح

أن ترى خيانة من تحب بعينيك

أصعب جرح

أن تعرف أن من هو كل شئ فى حياتك

لا تعنى مشاعرك له شئ

أصعب جرح

أن تنزل دموعك أمام من جرحك

اصعب جرح

أن ترى نظرة الشفقة فى عين من تحب

أصعب جرح

أن ترى من تحب يتألم و لا تستطيع أن تمسح دموعه

أصعب جرح

أن تشعر بقدرتك على فعل الكثير و لاكنك لا تستطيع

أصعب جرح

أن يقسو عليك من تحب و لا يشعر بألمك

أصعب جرح

أن تنكسر أحلامك أمامك على صخرة الحياة

اصعب جرح

أن تجرح من تحب لكى تنقذه من جرح أكبر
 
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