أصعب جرح



أن يجبرك القدر على ترك من تحب



أصعب جرح



أن ترى خيانة من تحب بعينيك



أصعب جرح



أن تعرف أن من هو كل شئ فى حياتك



لا تعنى مشاعرك له شئ



أصعب جرح



أن تنزل دموعك أمام من جرحك



اصعب جرح



أن ترى نظرة الشفقة فى عين من تحب



أصعب جرح



أن ترى من تحب يتألم و لا تستطيع أن تمسح دموعه



أصعب جرح



أن تشعر بقدرتك على فعل الكثير و لاكنك لا تستطيع



أصعب جرح



أن يقسو عليك من تحب و لا يشعر بألمك



أصعب جرح



أن تنكسر أحلامك أمامك على صخرة الحياة



اصعب جرح



أن تجرح من تحب لكى تنقذه من جرح أكبر

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