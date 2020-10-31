مأكولات و أطعمة تساعد الطلاب في الدراسة

يعتبر إعداد الطلاب لاستقبال العام الدراسي الجديد من الأمور الهامة، التي ينبغي الاهتمام بها، وهناك مجموعة من الأطعمة التي تقوي الذاكرة وتحارب النسيان وتساعد الطالب على الانتباه لاستقبال عام دراسي جديد.







أولاً: ينبغى الإكثار من تناول بعض الأطعمة مثل الجمبري وسمك السردين والتونة، لأن كل منها يحتوي على الأميغا 3 التي تقوي نشاط المخ، وتفيد في زيادة الانتباه بشكل ملحوظ.



ثانيا: يجب وضع البصل داخل الأطعمة المختلفة، وذلك لأن البصل يساعد على توصيل الأوكسجين إلى المخ بشكل أفضل، مما يساعد على زيادة الانتباه أيضاً.







الثاً: تناول المكسرات مثل الفستق والفول السوداني، وهى ما تساعد على تقوية الأعصاب من خلال تنشيط الموصلات العصبية الضرورية للحصول على المعلومات، فتساعد على الانتباه وتعالج ضعف الذاكرة.



رابعاً: ضرورة الإكثار من تناول الباذنجان، خاصة الأسود لما يحتويه من مادة “النياسين”، التي تساعد خلايا المخ على الاحتفاظ بالمعلومات.



خامساً: ضرورة تناول الخضراوات الداكنة اللون، وخاصة البروكلي لما يحتويه من نسبة عالية من حمض الفوليك، وهو هام جداً لتنشيط الذاكرة ونشاط المخ، والسبانخ وحمض الفوليك والمنجنيز والحديد التي تساعد على تحسين وظائف المخ ومنع الإصابة بفقدان الذاكرة.



سادساً: الإكثار من شرب عصير الليمون يساعد على زيادة القدرة على الاستيعاب والانتباه والقدرة على التركيز، بالإضافة إلى أهمية تناول الفاكهة بمختلف أنواعها لما تحويه من عناصر غذائية مهمة لتقوية الذاكرة.



سابعا: يجب أن يتناول الطالب ما يصل إلى 4 لترات من المياه في اليوم لتنشيط الذاكرة وزيادة الانتباه.