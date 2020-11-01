السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



10 حيل لاستعادة الثقة بالنفس​

الثقة بالنفس ليست فطرة متأصلة في أعماق الانسان، على الرغم من أن الطفل يحتفظ بقدر قليل من التقدير لذاته، فيما تأتي الخبرة لتدعم هذا التقدير وتسمح للإنسان بالتأكد من نفسه وقدراته.في هذا المقال سوف نقدم لكم بعض النصائح لتساعدكم في مواجهة الآخرين والنجاح في كل ما أنتم بصدد القيام به:إذن فليسأل كل منا نفسه هل نرغب في الحصول على الثقة بأنفسنا ويصبح لدينا الجرأة لمواجهة العالم؟النصائح التالية يمكن أن تكون مفيدة لكل من يرغب بزيادة ثقته بنفسه:1-لا تتجنب النظرات!إذا كان شخص يحدق مباشرة في عينيك؛ فلا تقم بخفض عينيك أو طأطأة رأسك. توقف عن تجنب نظرات الغير، فالاتصال بين الناس لا يعتمد فقط على الكلمات! وإنما على التعابير؛ تعابيرك وتعابير من يخاطبك، ولكن لا تبالغ في التحديق و الكلام.2- تخلص من خوفك!قد تمر عليك لحظات من الخوف الشديد عندما تتعرض لمواقف جديدة. لا ترم بكل ثقلك وأفكارك، محاولاً إخفاء عصبيتك حاول أن تقوم بالعكس، و أن تترجم هذا في ردود أفعال ملموسة: تكلم، اتجه نحو هذا أو ذاك.3- اخلق جوا من التواصل!بالتأكيد، خوض حديث أو حوار مع شخص لا تعرفه أو حتى مع جارك قد يبدو لك شيئاً صعبا. أرغم نفسك على الحديث باستمرار و لا تحاول البتة تجنبه. هذا يمنحك الثقة، و يعطيك أساليب جيدة في إيجاد علاقات طيبة.4-ارم نفسك بالماء (تعبير يقصد به الإقدام على القيام بأشياء دون تردد)!لا تتردد في اكتشاف أماكن جديدة في نفسك، و اكتساب تجارب و خبرات مختلفة. تدريجيا تصبح قادرا على التكيف مع مواقف لم تمر عليك من قبل و لا تكلفك وقتا أبداً.5-لا تقم بتقليد أحد!صحيح أننا في بعض الأحيان نقوم بتقليد سلوكيات شخص واثق من نفسه و أخذه كنموذج وقدوة. لكن هذا التقليد يجب أنيكون في حدود معينة؛ لأن الثقة بالنفس تتشكل لدى كل شخص بطريقة مختلفة باختلاف شخصيته و شكله ومركزه.. لا يمكن أن تسوق ما لديك من مزايا في قالب شخص آخر. ابحث بداخلك عن طريقة مناسبة لك و لشخصيتك و شكلك.6-أنا الأحسن !استخدم إيحاءك الذاتي! أعد الجملة «يمكنني الوصول» بإذن الله أو «أنا الأحسن»! حسنا، وجود فكرة إيجابية عند الشخص عن نفسه تعطي نتائج جيدة. و هذا لا يكلف شيئا، وإنما يتطلب الأمر قليلا من الدفع و التشجيع ليكون الشخص في صف المتفوقين.7- تأكد من نفسك!بالتأكيد، إن التكلم بصوت مرتفع لا يدل على ثقة المتحدث بنفسه. لكن وضوح الصوت يدل على ذلك، إذ إن التحدث بكلمات مفهومة أحسن و أكثر فعالية من الهمس و وضع اليد أمام الفم! لذلك انظر مباشرة في عيني مخاطبك وواجهه وجها لوجه.8- لا تختر المواضيع الخيالية والبعيدة عن الواقع!افتقارك للثقة بنفسك تأتي من إحساس دائم بالفشل؟ توقف عن إقحام نفسك في مواضيع يصعب تحقيقها. أحد المفاتيحالأساسية لاستعادة الثقة بالنفس هي الواقعية: يجب أن تعرف قدراتك و نقاط قوتك و خاصة حدود هذه القدرات!قم بتجزئة هدفك المرسوم على شكل خطوات بسيطة. النجاح في تطبيق هذه الخطوات البسيطة يساعدك على تحقيق هدفكوبدون جهود كبيرة، بشرط أن تبقى في حدود المعقول مع الحرص على التطبيق الدقيق لما رسمته من خطوات.9- احرز تقدما!دائما لتجنب الفشل، يجب أن تعرف الأخطاء التي تقترفها باستمرار. قم بتقييم و تفحص دقيق للأسباب التي أدت الى فشلك في المرات الماضية، و لتكن موضوعيا و نزيها في الإقرار بأخطائك باحترافية. هذا يجنبك تكرار أخطاء الماضي و يؤدي إلى تحسنك.10- مارس تمارين رياضية!اختار أقرب الأندية الرياضية إليك. قم بالتسجيل في الفئة التي تناسب مستواك (مثلا مبتدئ) و حاول مواجهة من هم بمثل مستواك. و سترى الانتصارات و النجاحات التي تحققها، و كيف تعود عليك بفوائد جمة تؤكد ما لديك من قدرات حتى وإن كان هذا الوقت قصيرا، ستفاجأ أنت بالتقدم الذي تحرزه.