تكريم الأعضاء الجدد {شهر سبتمبر + اكتوبر}

Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,369
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى




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❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀
❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀


كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضائها الجدد آو القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة


ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و
المواضيع ,,


وكان هذا التكريم خاص بشهر سبتمبر+اكتوبر

للأعضاء الذين وضع تواجدهم فارق جميلا في المنتدى نتمنى لكم التوفيق و كل ما هو افضل

@منى كريم

@space-cowboy

@randa.hac


@محب Google

103030




يتحصلون على وسام المميز الجديد























103030











كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم




103030







في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذج للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي


دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام




 
منى كريم

منى كريم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
724
النقاط
51
محل الإقامة
منقولش 😏😏
الجنس
أنثى
السلام عليكم
شكرا جزيلا ولو اني لم احب هذا المنتدى واعضائه
لما شاركتكم وتفاعلت معكم ...كنتم عائلة ثانية بحق
اشكركم جزيل الشكر
في حفظ الرحمن
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,369
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال منى كريم:
السلام عليكم
شكرا جزيلا ولو اني لم احب هذا المنتدى واعضائه
لما شاركتكم وتفاعلت معكم ...كنتم عائلة ثانية بحق
اشكركم جزيل الشكر
في حفظ الرحمن
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وٍعَلْيّكَمُ ٱلْسَلآمّ وٍرٍحَمُةٌ اللَّــْـْہ ۆبُركَاتة

الف مبروك لك اختي و للاخوة جميعا
نتمى لكم التوفيق
تحياتي


 
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