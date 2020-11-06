تكريم الأعضاء الجدد {شهر سبتمبر + اكتوبر}

Yasmina zahra
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 7,369
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀
❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀
كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضائها الجدد آو القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة
ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و
المواضيع ,,
وكان هذا التكريم خاص بشهر سبتمبر+اكتوبر
للأعضاء الذين وضع تواجدهم فارق جميلا في المنتدى نتمنى لكم التوفيق و كل ما هو افضل
@منى كريم
@space-cowboy
@randa.hac
@محب Google
يتحصلون على وسام المميز الجديد
كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم
في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذج للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي
دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام