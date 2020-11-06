تكريم الأعضاء الجدد {شهر سبتمبر + اكتوبر}

قال منى كريم: السلام عليكم

شكرا جزيلا ولو اني لم احب هذا المنتدى واعضائه

لما شاركتكم وتفاعلت معكم ...كنتم عائلة ثانية بحق

اشكركم جزيل الشكر

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وٍعَلْيّكَمُ ٱلْسَلآمّ وٍرٍحَمُةٌ اللَّــْـْہ ۆبُركَاتة



الف مبروك لك اختي و للاخوة جميعا

نتمى لكم التوفيق

تحياتي





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