بسكويت تمر غير بحبة بيض من مطبخي

Asseli Queen
::ممرضة::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2013
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- العمر
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- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
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سلام عليكم احبائي جمعة مباركة
جبت لكم وصفة بسكويت تمر غير بحبة بيض وتعطيك.كمية مليحة
ربعة مغارف كبار زيت حبة بيض وحدا فرفارة ربعة كيسان فرينة 250غ زبدة نص كاس سكر قلاص مغرف صغيرة لافاني نخلطوهم مليح ومنبعد تتشكل عجينة نديروها حربوش ونزيدو تمر وفورته نديرله زيت ونديره حربوش ونحطه في وسط عجينة ونبلعحا ونقسمهم مربعات ونديره يطيب
جبت لكم وصفة بسكويت تمر غير بحبة بيض وتعطيك.كمية مليحة
ربعة مغارف كبار زيت حبة بيض وحدا فرفارة ربعة كيسان فرينة 250غ زبدة نص كاس سكر قلاص مغرف صغيرة لافاني نخلطوهم مليح ومنبعد تتشكل عجينة نديروها حربوش ونزيدو تمر وفورته نديرله زيت ونديره حربوش ونحطه في وسط عجينة ونبلعحا ونقسمهم مربعات ونديره يطيب