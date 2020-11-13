بسكويت تمر غير بحبة بيض من مطبخي

Asseli Queen

Asseli Queen

::ممرضة::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,155
النقاط
851
العمر
24
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
سلام عليكم احبائي جمعة مباركة
جبت لكم وصفة بسكويت تمر غير بحبة بيض وتعطيك.كمية مليحة
ربعة مغارف كبار زيت حبة بيض وحدا فرفارة ربعة كيسان فرينة 250غ زبدة نص كاس سكر قلاص مغرف صغيرة لافاني نخلطوهم مليح ومنبعد تتشكل عجينة نديروها حربوش ونزيدو تمر وفورته نديرله زيت ونديره حربوش ونحطه في وسط عجينة ونبلعحا ونقسمهم مربعات ونديره يطيب
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