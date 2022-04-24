حلوة Moka من مطبخي

Asseli Queen

Asseli Queen

::ممرضة::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,239
النقاط
851
العمر
25
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
🌺سلام عليكم خوتي ان شاء الله تكونو بخير جبتلكم الوصفة جاتني هايلة والله 😁
العجينة
نجيبو 250غ زبدة نزيدو عليها نص كاس عسل ومغرف كبيرة قهوة سريعة ذوبان مخلطا مع مغرف كبيرة الماء وحبة بيض ونخلطو كلشي
نزيدو فرينة وساشي تع خمارة حلويات ونخلطو حتى تتشكل العجينة
الكريمة
كريمة. زبدة درت 125 غ زبدة وزوج مغرف سكر قلاص وزوج مغرف بودرة شانتي وزوج مغرف زيت ولاغوم درت ذوق براليني بصح نتوما ديرو لي تحبو
التزين درت 200غ شوكولا بيضاء مع 50غ سوداء وزوج مغارف زيت
البندق
أيا بصحتكم #bi__chou#
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