كيكة بمقادير اقتصادية وكانها مسقيا من مطبخي

Asseli Queen

Asseli Queen

::ممرضة::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,169
النقاط
851
العمر
24
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
سلام شبيبة ان شاء الله تكونو لاباس درك حضرت كيكة سهلة وبنينة غير بمكونات موجودة في كل بيت

ربعة حبات بيض
كاس حليب كاس زيت
زوج كيسان فرينة كاس سكر
زوج قوابص فرفارة ولافاني
تحضير
نجيبو بيض وسكر ولافاني نخلطوهم مليح ومنبعد نزيد حليب وزيت خلطوهم و فرينة وفرفارة
وتكون كوشة سخونة من قبل تقسميهم داك خليط ربعة او اكتر على حساب مول لي غادي طيبي فيه كيما انا لمول كان كبير شوية جاني غير ربعة طبقات
ايا تدهني لمول تاعك بزيت وفرينة وتحطي خليط الاول كي يطيبلك طفي من تحت وتخرجيها تزيدي فوقها خليط تاني وتولي طيبي غير من فوق كي طيب تزيدي تالتة ونفس الشي كي طيب تزيد رابعا حتى تكملي ومنبعد خليها تبرد وقلبيها وديري فوقها كونفيتور وجيبي بسكوي طحنيه ورشيه فوقها وكي تقسميها راح تجيك طبقات وتجيك تحسبيها راها مسقيا وشهية طيبية
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