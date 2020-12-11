كيكة بمقادير اقتصادية وكانها مسقيا من مطبخي

سلام شبيبة ان شاء الله تكونو لاباس درك حضرت كيكة سهلة وبنينة غير بمكونات موجودة في كل بيتربعة حبات بيضكاس حليب كاس زيتزوج كيسان فرينة كاس سكرزوج قوابص فرفارة ولافانيتحضيرنجيبو بيض وسكر ولافاني نخلطوهم مليح ومنبعد نزيد حليب وزيت خلطوهم و فرينة وفرفارةوتكون كوشة سخونة من قبل تقسميهم داك خليط ربعة او اكتر على حساب مول لي غادي طيبي فيه كيما انا لمول كان كبير شوية جاني غير ربعة طبقاتايا تدهني لمول تاعك بزيت وفرينة وتحطي خليط الاول كي يطيبلك طفي من تحت وتخرجيها تزيدي فوقها خليط تاني وتولي طيبي غير من فوق كي طيب تزيدي تالتة ونفس الشي كي طيب تزيد رابعا حتى تكملي ومنبعد خليها تبرد وقلبيها وديري فوقها كونفيتور وجيبي بسكوي طحنيه ورشيه فوقها وكي تقسميها راح تجيك طبقات وتجيك تحسبيها راها مسقيا وشهية طيبية