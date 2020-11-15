الزوائد المطاطية على الإطارات ؟

الكثير منا عندما يشاهد إطارات السيارات أو الدارجات الهوائية الجديدة يلاحظ وجود بعض الزوائد المطاطية على سطح تلك الإطارات. لكن هل تساءلت من قبل عن السر وراء هذه الزوائد؟

بشكل عام فإن هذه الزوائد المطاطية تعتبر مفيدة جداً للإطارات أثناء عملية التصنيع.

إذ إنه أثناء عملية ضخ المطاط السائل في قالب الإطارات، من الممكن أن تتشكل فقاعات الهواء في المطاط أو بين المطاط والقالب، وهذه الفقاعات تتسبب في تشويه واضعاف الإطار النهائي.

ولمنع هذه الفقاعات من الظهور فإن مُصنّعي الإطارات يلجأون إلى ثقب فتحات تهوية في القالب للسماح للهواء من الهروب من خلالها أثناء الضغط، وبالتالي فإن هناك بعض المطاط يذهب من خلال هذه الفتحات مكوّن تلك الزوائد التي نشاهدها.

ما بعد عملية التصنيع فإن هذه الزوائد تكون من دون أي فائدة، إذ إنها أدت الغرض المطلوب منها وهو التنفيس على المطاط عند عملية تحويله من السائل إلى الصلب.