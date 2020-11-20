مشكلتي سؤال موجه للرجال

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
681
النقاط
51
السلام عليكم وجمعة مباركة
قد لا تكون هذه مشكلة لكني اود ارائكم حول الموضوع لطفا انا فتاة عشرينية محجبة والحمد لله مؤخرا لاحظت بعض الحركات من زميل لي في العمل تثبت أنه معجب بي للعلم انا جدااااا خجولة لأبعد الوصف خاااصة اذا ربطني عمل معه ولأكون صريحة نادرا ما يربطنا عمل سويا المهم بصراحة حتى انا معجبة به ومثلما تعلمون انا فتاة لا أستطيع الذهاب له واقول تعال لتخطبني لذلك انا انتظر منه الخطوة الاولى للعلم لدي 4 أشهر على هذا الحال ارى منه حركات تثبت اعجابه بي لكن لا حياة لمن تنادي في العديد من المرات اسمعه يقول عني اني كثيرة الخجل ولأوضح نقطة اعجبت به لما رأيت فيه من خصال انسان محترم مصلي ليس من النوع كثير الكلام مع الفتيات بالعكس لديه عمله وفقط
المهم اود رأيكم الأن انت سيدي لو اعجبت بفتاة ورأيت انك كل مرة تحاول فتح حديث معها ليس بالضرورة عن البوح بأنك تريد خطبتها مثلا موضوع في العمل او تحب ان تستشيرها وتلاحظ انها تخجل جدااا منك لدرجة لا يمكنها ان تنظر لوجهك هل يجعلك هذا تتخلى عن فكرة التقدم لها او مفاتحتها بالموضوع ؟؟؟؟
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
نصيحتي لك اختي استخيري الله في ذلك وعليك الحذر منه لأنه هناك بعض رجال ذياب بشرية
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
لا تفعلي شيئا اختي
بل استخيري و ادعي الله ان كان فيه خيرا
ان يقربه لك و ان كان فيه شرا ان يبعده الله عنك
ابقي في زمرة الخجل و الحياء ففهما خيرا كثيرا
و الرجل ان كان يريد الحلال خجلك سيدفعه و لا يعيقه ابدا
بل خجل المرأة بالنسبة للرجل الجاد حاجة عظيمة و نادرة و دافع كبير
ليتقدم إلى خطبتك

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اذا كان هذا الشاب يرغب في الحلال فليتقدم بطريقة الحلال
و ان كان يريد نزوة تكونين قد تجنبتي الوقوع في المحظور
 
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