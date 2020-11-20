السلام عليكم وجمعة مباركة

قد لا تكون هذه مشكلة لكني اود ارائكم حول الموضوع لطفا انا فتاة عشرينية محجبة والحمد لله مؤخرا لاحظت بعض الحركات من زميل لي في العمل تثبت أنه معجب بي للعلم انا جدااااا خجولة لأبعد الوصف خاااصة اذا ربطني عمل معه ولأكون صريحة نادرا ما يربطنا عمل سويا المهم بصراحة حتى انا معجبة به ومثلما تعلمون انا فتاة لا أستطيع الذهاب له واقول تعال لتخطبني لذلك انا انتظر منه الخطوة الاولى للعلم لدي 4 أشهر على هذا الحال ارى منه حركات تثبت اعجابه بي لكن لا حياة لمن تنادي في العديد من المرات اسمعه يقول عني اني كثيرة الخجل ولأوضح نقطة اعجبت به لما رأيت فيه من خصال انسان محترم مصلي ليس من النوع كثير الكلام مع الفتيات بالعكس لديه عمله وفقط

المهم اود رأيكم الأن انت سيدي لو اعجبت بفتاة ورأيت انك كل مرة تحاول فتح حديث معها ليس بالضرورة عن البوح بأنك تريد خطبتها مثلا موضوع في العمل او تحب ان تستشيرها وتلاحظ انها تخجل جدااا منك لدرجة لا يمكنها ان تنظر لوجهك هل يجعلك هذا تتخلى عن فكرة التقدم لها او مفاتحتها بالموضوع ؟؟؟؟