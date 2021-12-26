السلام عليكم اخوتي سأدخل مباشرة في الموضوع انا فتاة عشرينية الحمد لله حمدا كثيرا على نعمه بفضله تعالى تقدم الكثير لخطبتي لكن المكتوب ماكتبش المهم منذ يومين تحديدا اتصلت بنا قريبة لنا تود خطبتي لشخص تعرفه حسب ماقالت أنه انسان متخلق معتمر يحفظ كتاب الله يعني فيه شروط الزوج الصالح لأكون صريحة انا اعجبت به فلطالما تمنيت زوجا هكذا زوجا يخاف الله فيا مع العلم يا اخوان انو هؤلاء الناس حرفيا عندهم عامين وهم يحاولون خطبتي لكن بحكم الظروف كان في كل مرة تصرا حاجة تعرقل لا علينا تمت الموافقة على اساس انهم يجيو غدا ان شاء الله نديرو رؤيا شرعية ونتفاهمو على الشروط ولكم ان تتصورو ربي شاهد لبارح كااامل وانا نوجد ونحضر وخلي الحروق لي صراتلي في يديا والله ملي نضت الصباح حتى الليل يوصلنا اتصال بالحرف الواحد اسمحولنا مانقدروش نجو السيد عندو شروط لازم تكون متجلببة وقاعدة في الدار للعلم انو انا بقالي عام دراسة ونكمل وأنوي العمل في سلك التعليم بإذنه تعالى ومتحجبة حجاب شرعي واعرف حدودي ومايغضب الله يعني ليس بالضرورة نكون متجلببة باه نكون حافظة للقرآن والا ادرس احكام القرآن والا مصلية والا نخاف ربي الحمد لله الذي هداني الى هذا وساقني الى هذه الطريق وأسأله سبحانه الثبات وتمام الهداية ياربي ولكل المسلمين المهم والله لأكون صريحة انا هذا السيد لم يكن في بالي ولو ذرة لكن الحديث عليه وفي خصاله أعجبت بالأمر إلى حد الاتصال والله حسيت كأنو سطل حمم أفرغ فوقي حرفيا تصدمت على بالي كلشي بالمكتوب لكن سبحان الله مشاعر الناس اذا في الأول عندك شروط ماتقصدش ناس وتخليهم يوجدو ويفرحو من بعد تخسر عليهم إتصال وقص قرمط مربط الفرص أحبتي من ليلة لبارحة وانا خايفة والله خفت اذا نكون درت حاجة غضبت بيها ربي فعاقبني بهذا العقاب والله وهو يعلم شحال راني خايفة يكون هذا السبب يعني ربي شاهد ولا عمري آذيت شخص ولا حتى حيوان ولي يعرفوني يعرفو خصالي لست أزكي نفسي لكن الحمد لله رباوني والديا احسن تربية لا عمري أقمت علاقة ولا تراسلت مع شباب ولا حبيت الشر لإنسان قد يكون شر أبعده الله عني لكن فكرة انو ربي راه يعاقب فيا تنهش حرفيا من روحي

اخوتي في الله ادعولي دعوة من القلب وربي يرضى علينا ويرزقنا أجمعين