السلام عليكم

انا بنت عندي 23 سنة انهيت دراستي الجامعية باشرت البحث عن عمل ووفقني الرحمان لذلك انا بطبيعتي انسانة جداااا خجولة منطوية منعزلة يعني صعب اني نتأقلم مع الناس في وقت قصير وهكذا كانت حالتي مع الناس لي يخدمو معايا كنا 4 اشخاص 3 بنات وراجل الحمد لله كانو نعم الناس لم اواجه اي مشكل معاهم انا أكن لهم كل الحب والتقدير وهم كذلك في تلك الفترة كنت اتجنب التعامل الكثير مع زميلي هذا تعاملي معاه كان لا يتعدى حدود السؤال عن اشياء تخص العمل لا أكثر لكني كنت ألاحظ محاولاته المستمرة في فتح احاديث معي اهتمامه بي اذا أكلت اذا تعبت محاولته مساعدتي دائما أعترف اني أخطأت عندما تركت هذه التصرفات تقيد تفكيري اعجبت به أو بالاحرى بإهتمامه كان لطيفا جدااا معي وهذا الأمر كان يجعلني جدااا سعيدة بالرغم من مشاعري تلك الا اني لم اتخطى حدودي معه يوما وبقيت معاملتي معه رسمية كانت تلك المشاعر تكبر يوما بعد يوم اعترف اني غبية غبية جدااا عشت في حلم طيلة عام كامل كل يوم كنت انتظر منه الافصاح ثم حدث ان غادرت عملي هذا إلى مكان آخر وبقيت متمسكة بمشاعري تلك اذكره بين كل دعاء ههههه تصورو اني كنت ادافع عنه اتكتم على أمور عديدة لأجله لأني غبية فعليا احساس مؤلم جدا رفضت العديد من الخطاب لأجله ولأكون صريحة لا أستطيع لومه لان الخطأ مني ربما كل ذلك الاهتمام مجرد لطافة منه لا أكثر لكي لا اطيل عليكم تقدم لخطبتي شخص منذ اسبوع قضيت كل الوقت في الدعاء والبكاء بأن يصرفه الله عني ويبعث لي من احببته وحدث هذا فعلا لم يحدث نصيب مع الشخص الذي تقدم لي لكن الصدمة ان الشخص الذي احببته خطب فتاة اخرى وتم القبول اااااااه لا اعلم ماذا عساي أقول غير اللهم إجعل نار قلبي تنطفأ حرفيا صعقت لمت نفسي بكيت تحصرت لكن ناري لا تنطفأ ماذا عساي أفعل والله لو جمعت كل المصطلحات لما استطعت شرح ألمي هذا ارجو منكم الدعاء بأن يمنحني ربي الصبر بأن انسى واستمر في حياتي كأن هذا لم يحدث ابدا