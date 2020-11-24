التوبه !! بقلمي

ما هو شعورك عندما تشاهد

صديقك وتذهب اليه بالحب والشوق

وعندما تصل اليه

يتجاهلك ويعرض عنك !!!!!!





ما هو شعورك عندما تذهب

الي جارك وتلقي عليه السلام

وانت تبتسم وتجده يغلق

الباب في وجهك !!!!!!







اكيد شعور مؤلم وغضب واهانه

و.....و.... وحرج امام نفسي





هل فكرت في تصرفاتك انت امام الله !!!!!!

نعم لا يوجد انسان لا يخطئ

نعم لا يوجد انسان لا ينسي

نعم لا يوجد انسان كامل

لان الكمال لله وحده







اذن ما هو الحل !!!!

يقول النبي صلى الله عليه وسلم

في الحديث الصحيح : (( إن الله تعالى

يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ،

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل

حتى تطلع الشمس منمغربها )). رواه مسلم .





الحل كما قاله رسول الله صل الله عليه

وسلم التوبه ....التوبه .......التوبه

قف مع نفسك علي الاقل

مره واحده في اليوم

حاسبها ان لم تخطئي

قول وردد معي :::::



اللهم انى اعوذ بك من شر نفسى

و من شر الشيطان و شركه و ان اقترف

على نفسى سوءا او اجره الى مسلم







اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت

ومن شر ما لم أعمل .







واذا اخطات قول معي :::::

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني



اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك

أو يدني إلى سخطك أو يمل بي إلى ما نهيتني عنه

أو يبعدني عما دعوتني إليه.





اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات

ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك يا رب

الأرض والسماوات. ​