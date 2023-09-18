المجتمع تحطم

أرجوان

أرجوان

:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أبدأ حديثي ب حديث نبوي شريف

قال ﷺ

«سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن الإيمان إلا رسمه، ومن القرآن إلا حرفه، همهم بطونهم، دينهم دراهمهم، قبلتهم نساؤهم، لا بالقليل يقنعون، ولا بالكثير يشبعون»


لا ريب اننا وصلنا الى هذا الزمان لا ونحن في اوجه الان


انا واعوذ بالله من كلمة انا
لكني والكمد لله تفكيري يتمحور فقط على السنة بالقدر الذي استطيع ان اقوم به والكل مقصر لا محال

لكن لاحظت اني عندما اقدم النصح القب بـــ الفيلسوفة
وان قدمت النصح اصبح انا السيئة
وحتى ان اعطيت رأيي اصبح متخلفة

من جهة العمل ك وجودي حاليا في محيط عمل والتي هي البلدية نقلهم باذن الله اذا قدرني ربي منخدمش
يتمسخرو عليا انا انشوف انه المرأة مكانها في بيتها وربي قال وقرن في بيوتكن
علاش التجريح في امور الدين والله هدرو وحد الهدرة غاضتني عمري بزاف يتمسخرو عليا لاني قلت منخدمش علاش هكا الناس الي يشوفوه ميخدمش يضحكوا عليه ويقلك متخلف هى التخلف في التفرغ للبيت والعائلة
هل التخلف انه الانسان يتزوج صغير يحفظ نفسه ويكمل نصف دينه
قتلهم لكان يجي شخص فيه صفات الرجل الحق الي اتمناها نقبل قالك مخلوعة ومعلاباليش

هل اني اعف نفسي عن الحرام شيئ بشين
بنات الدنيا كلها تحكي فتلفونات ويمارسوا الفاحشة
اني خدامة فلبلدية مرات تجي حالات تسجيلات ميلاد لاطفال بأب مجهول

عائشة ام المؤمنين تزوجت بعمر 9سنوات
ومن كان زوجها
الرسول عليه الصلاة والسلام


الانسان في الاسلام ينتقل من مرحلة الطفولة الي الشباب مباشرة مكاش هذي الي اسمها مراهقة


علاش التخلف هذا علاش التجريح والله قلبي معمر منهم
يديروا نفسهم اتقياء وهم يحطوا روايح من كل نوع وهم ادرى اذا شم رجل عطرها تعتبر زانية وتغتسل غسل الجنابة
علاش يضحكوا كي نقلهم منديرش ريحة
يقلوا تبقاي بريحة العرق
العرق خلقوا ربي مش انا وربي قالك متحطيش ريحة والادى دنيا كليماتيزورات من وين يجي العرق اكرمكم الله

عشرين كيلو مكياج والله قال {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }

ويضحكوا عليك لانك متحطش مكياج


وقال تعالى
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
لابسين ربة و يقلك حجاب
كي يشوفوك متلبسش جبات وسراول يقلك مزالك صغيرة ويضحكوا عليك

كي نتحجب على اولاد عماتي لي قدي يقلك علاه مزالك صغيرة وعيشي حياتك ويضحكوا عليا
ويقلك راهم يحكموا فيك

والله مقهورة وحابة نبكي
علاش يتنمروا
هل هذا امر يستدعي التنمر يقلك معقدة
خاصة اني انطوائية منحبش نخالط الناس
هل لاني احاول قدر المستطاع التمسك بعقيدتي اصبح انسانه متخلفة
هل هذة عيب
مش قادرة نعيش معا عيباد كيما هذو والله تعبت منهم
ميغيضني والو غير عالتنمر علاش والله عيب عليهم
مرات نبكي من القهر والله
التخلف الي وصلنا ليه علاه هكا
الله يهديهم ويهديني معاهم

ابغى رأيكم بهذا الموضوع
شفتكم واعيين حبيت النصيحة منكم وربما دافع لاكمل لاني والله حسيت قلبي قسى وليت قاسية
و اني بديت نميل وندير غلطات ربي يسمحلي

واعتذر عن الاطالة كانت دردشة وفرغت قلبي شوي باسكوا مكاش لمن نحكي لغيركم
 
انتِ صح
والمتنمرون هم في قرارة انفسهم معجبون بك لكنهم يكابروا ويدعوا الحضاره وهم عنها ابعد من قندهار ..
تأكدي عزيزتي ان اي شاب لايتزوج من صديقته بل يبحث عن من هي مثلك وعلى شاكلتك ..
لكن يجب ان تتعايشي مع مجتمعك وان تجاملي في الكثير من الحالات التي لاتمس دينك وكرامتك وان لا تجبري نفسك على الانعزال لانه ليس بمقدور احد ان يجبرك على مالا ترتضين فعايش الدنيا بخير …
أسأل الله ان يوفقك ويسترك ويحفظك …
 
الحديث الاول ماهوش للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أثر عندو نفس المعنى الصحابي علي رضي الله عنه ،
النصيحة تختلف لاختلاف متلقيها لكن بما أنك صغيرة وجاية للدنيا ،ما تنصحيش بالعاطفة ما تنصحيش وانت غير ملمة بالموضوع ،كل واحد وظروفوا كاين ناس كنت ننصحهم في صغري بتهكم وليت ندير نفس المعاصي نتاعهم ، ولازم كي تنصحي ما تشوفيش روحك حاجة كبيرة يجي نهار ويبليك ربي تولي ديري واش كانوا يديرو ناس لي كنت تنصحي فيهم وفي الأخير الاخلاص ثم الاخلاص ثم الاخلاص.
 
كوني لينة
غير تعاملي مع دنيا بالشوية وراح تصيبي طريقك.
وكيما قال اخ حكيم جامي ولا تقولي راني مكمولة.
العمل هناك من تحتاجه وهناك من تتركه.
ولا حرج في عمل المرأة.
خذي الامور بوسطية ، الامور الدينية و الدنيوية تتراجح ، ربي يهدينا.
 
قال aljentel:
انتِ صح
والمتنمرون هم في قرارة انفسهم معجبون بك لكنهم يكابروا ويدعوا الحضاره وهم عنها ابعد من قندهار ..
تأكدي عزيزتي ان اي شاب لايتزوج من صديقته بل يبحث عن من هي مثلك وعلى شاكلتك ..
لكن يجب ان تتعايشي مع مجتمعك وان تجاملي في الكثير من الحالات التي لاتمس دينك وكرامتك وان لا تجبري نفسك على الانعزال لانه ليس بمقدور احد ان يجبرك على مالا ترتضين فعايش الدنيا بخير …
أسأل الله ان يوفقك ويسترك ويحفظك …
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ليس كل ما يتمناه المرء يدركه
وانا منقولش اني ناس ملاح باسكو مكاش لي ميغلطش فدنيا

ربي يندي الجميع ان شاء الله ي رب
 
قال Hakan:
الحديث الاول ماهوش للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أثر عندو نفس المعنى الصحابي علي رضي الله عنه ،
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نعم صح غلطة 🥲😱
قال Hakan:
النصيحة تختلف لاختلاف متلقيها لكن بما أنك صغيرة وجاية للدنيا ،ما تنصحيش بالعاطفة ما تنصحيش وانت غير ملمة بالموضوع ،
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ننصح بالعاطفة لاني نشوف انه شخص يدي ذنوب لا تحصى لاشياء تافهة

اكبر مثال الي يتابع ويأمن بالابراج اسمه شرك

قال Hakan:
كل واحد وظروفوا كاين ناس كنت ننصحهم في صغري بتهكم وليت ندير نفس المعاصي نتاعهم ،
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ايه صح ربي يعفو
قال Hakan:
ولازم كي تنصحي ما تشوفيش روحك حاجة كبيرة يجي نهار ويبليك ربي تولي ديري واش
كانوا يديرو ناس لي كنت تنصحي فيهم وفي الأخير الاخلاص ثم الاخلاص ثم الاخلاص.
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حاشى ربي ان شاء الله ميبلينيش
انا والله ننصح ونحال الناس تقلل ذنوب بالاك ربي يغفرلي ذنب لاني بعدت عشخص ذنب
ومنكذبش انا تان غلطت و تان درت عفسات ندمت عليهم
من بينها اني دخلت لحاجة اسمها عالم المنتديات
الله غالب كل شخص ربي من وين بلاه

مقولة عجبتني
والي هي
زاحم المعاصي بالطاعات سيأتي يوم وتتوب عن معصيتك حينها لن تندم لانك اذنب طول حياتك بعد توبتك
 
قال secret de coeur:
كوني لينة
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ان شاء الله
قال secret de coeur:
غير تعاملي مع دنيا بالشوية وراح تصيبي طريقك.
وكيما قال اخ حكيم جامي ولا تقولي راني مكمولة.
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الكمال لله وحده
مكاش لي ميغلطش

قال secret de coeur:
العمل هناك من تحتاجه وهناك من تتركه.
ولا حرج في عمل المرأة.
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ماقلتش عيب العمل
قلت عيب على الي يشوف العمل تحظر وانه الي متخدمش متخلفة
قال secret de coeur:
خذي الامور بوسطية ،
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ديننا دين وسطية غاليتي اعلم لكن الانسان يخطئ احيانا
قال secret de coeur:
الامور الدينية و الدنيوية تتراجح ، ربي يهدينا.
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آمين ي رب
لكن كاين حاجات تجرحي بيها لقلوب بلا متفيقي
 
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