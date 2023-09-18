المجتمع تحطم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



أبدأ حديثي ب حديث نبوي شريف



قال ﷺ



«سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن الإيمان إلا رسمه، ومن القرآن إلا حرفه، همهم بطونهم، دينهم دراهمهم، قبلتهم نساؤهم، لا بالقليل يقنعون، ولا بالكثير يشبعون»





لا ريب اننا وصلنا الى هذا الزمان لا ونحن في اوجه الان





انا واعوذ بالله من كلمة انا

لكني والكمد لله تفكيري يتمحور فقط على السنة بالقدر الذي استطيع ان اقوم به والكل مقصر لا محال



لكن لاحظت اني عندما اقدم النصح القب بـــ الفيلسوفة

وان قدمت النصح اصبح انا السيئة

وحتى ان اعطيت رأيي اصبح متخلفة



من جهة العمل ك وجودي حاليا في محيط عمل والتي هي البلدية نقلهم باذن الله اذا قدرني ربي منخدمش

يتمسخرو عليا انا انشوف انه المرأة مكانها في بيتها وربي قال وقرن في بيوتكن

علاش التجريح في امور الدين والله هدرو وحد الهدرة غاضتني عمري بزاف يتمسخرو عليا لاني قلت منخدمش علاش هكا الناس الي يشوفوه ميخدمش يضحكوا عليه ويقلك متخلف هى التخلف في التفرغ للبيت والعائلة

هل التخلف انه الانسان يتزوج صغير يحفظ نفسه ويكمل نصف دينه

قتلهم لكان يجي شخص فيه صفات الرجل الحق الي اتمناها نقبل قالك مخلوعة ومعلاباليش



هل اني اعف نفسي عن الحرام شيئ بشين

بنات الدنيا كلها تحكي فتلفونات ويمارسوا الفاحشة

اني خدامة فلبلدية مرات تجي حالات تسجيلات ميلاد لاطفال بأب مجهول



عائشة ام المؤمنين تزوجت بعمر 9سنوات

ومن كان زوجها

الرسول عليه الصلاة والسلام





الانسان في الاسلام ينتقل من مرحلة الطفولة الي الشباب مباشرة مكاش هذي الي اسمها مراهقة





علاش التخلف هذا علاش التجريح والله قلبي معمر منهم

يديروا نفسهم اتقياء وهم يحطوا روايح من كل نوع وهم ادرى اذا شم رجل عطرها تعتبر زانية وتغتسل غسل الجنابة

علاش يضحكوا كي نقلهم منديرش ريحة

يقلوا تبقاي بريحة العرق

العرق خلقوا ربي مش انا وربي قالك متحطيش ريحة والادى دنيا كليماتيزورات من وين يجي العرق اكرمكم الله



عشرين كيلو مكياج والله قال {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }



ويضحكوا عليك لانك متحطش مكياج





وقال تعالى

وليضربن بخمرهن على جيوبهن

لابسين ربة و يقلك حجاب

كي يشوفوك متلبسش جبات وسراول يقلك مزالك صغيرة ويضحكوا عليك



كي نتحجب على اولاد عماتي لي قدي يقلك علاه مزالك صغيرة وعيشي حياتك ويضحكوا عليا

ويقلك راهم يحكموا فيك



والله مقهورة وحابة نبكي

علاش يتنمروا

هل هذا امر يستدعي التنمر يقلك معقدة

خاصة اني انطوائية منحبش نخالط الناس

هل لاني احاول قدر المستطاع التمسك بعقيدتي اصبح انسانه متخلفة

هل هذة عيب

مش قادرة نعيش معا عيباد كيما هذو والله تعبت منهم

ميغيضني والو غير عالتنمر علاش والله عيب عليهم

مرات نبكي من القهر والله

التخلف الي وصلنا ليه علاه هكا

الله يهديهم ويهديني معاهم



ابغى رأيكم بهذا الموضوع

شفتكم واعيين حبيت النصيحة منكم وربما دافع لاكمل لاني والله حسيت قلبي قسى وليت قاسية

و اني بديت نميل وندير غلطات ربي يسمحلي



واعتذر عن الاطالة كانت دردشة وفرغت قلبي شوي باسكوا مكاش لمن نحكي لغيركم