لمن يريد تعلم لغة

PRENNSEE89521
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 17
- النقاط
- 3
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
اولا https://www.youtube.com/c/ZAmericanEnglish/featured
تعلم اللغة الانجليزية من البداية للاحتراف مجانا اونلاين دون الحاجة الى كورسات مدفوعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا إبراهيم عادل - مدرس لغة انجليزية - خبرتي في هذا المجال تفوق الإثنى عشرة سنة في كثير من البلدان
احاول من خلال قناة ذا امريكان انجلش تبسيط اللغة الانجليزية لكل متعلم وجعلها منطقية وذو معنى حتى نتخلص من عقدة الحفظ ونبدأ في الفهم
وحتى يخرج جيل من الطلاب مسلحين بالعلم يستطيعون اخراج انفسهم وذويهم من الدائرة المغلقة التى هم بها
ويحصلون على مستقبل افضل وتزيد فرصهم في الحياة بعد ذلك
القناة متاحة مجانا على يوتيوب وتقدم خدمة محترفة تنافس بفضل الله كبرى قنوات تعليم اللغة الانجليزية في العالم
اذا كانت هذه اول مرة لك معنا - فابدأ بسلسلة الخطوة الاولى تعلم من الصفر وكورس القراءة
وقم بتحميل تطبيق تعلم اللغة الانجليزية من الرابط بالأسفل حتى تستطيع اختبار نفسك على كل درس ومراجعة كلماته
وأخيرا - لا تنسانا من صالح دعائك
ثانيا https://www.youtube.com/channel/UCJwO3Pn_RgCLcw5qxcVPxZw
شركة طليق: هي شركة وليدة متخصصة في تعليم اللغات
وطليق هو اسم ما خوذ من الطلاقة (أي طلاقة اللسان)
هدفنا: جعل الطلاب العرب و الأشخاص العاديين يتحدثون بطلاقة مثل المتحدث الأصلي لهذه اللغات بطريقة:
• مجانية
• بسيطة
• مسلية
• على أيدي أفضل الأساتذة المتخصصين
وفرنا تعليم سبع لغات هي
انجليزي - فرنسي - صيني - الماني - اسباني - تركي - روسي
وقريبا سيتم إضافة لغات أخرى:
يوفر طليق قناة يوتيوب متخصصة تحوي مكتبة من فيديوهات تعليم اللغات على هيئة دروس مرتبة معدة خصيصا من فريق رائع من الاساتذة اللغويين.
وايضا اصدار اول تطبيق عربي طليق
للأندرويد والايفون والذي سيكون عليه جميع هذه اللغات ودروسها والذى يحتوي على
• مكتبة الفيديو لهذه اللغات
• تواصل مباشر مع الأساتذة المتخصصين في اللغة
• غرف دردشة صوتية وكتابة للتمرين على ممارسة هذه اللغات بطريقة عملية وتخضع للرقابة الفعالة
والتطبيق سيكون متاح خلال اسابيع
طليق مجاني سهل بسيط سيتيح لك الانطلاق من الصفر الى احتراف اللغة ودون أي تكلفه
ستتقن العديد من اللغات في وقت قياسي وبمهارة عالية جدا
لا تنسى الاشتراك
حتى يصلك كل ما هو جديد من دروس طليق في كل اللغات
اتمنى اني افدتكم فتعلم لغة جديدة اصبح ضروري لذا شكرا
تعلم اللغة الانجليزية من البداية للاحتراف مجانا اونلاين دون الحاجة الى كورسات مدفوعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا إبراهيم عادل - مدرس لغة انجليزية - خبرتي في هذا المجال تفوق الإثنى عشرة سنة في كثير من البلدان
احاول من خلال قناة ذا امريكان انجلش تبسيط اللغة الانجليزية لكل متعلم وجعلها منطقية وذو معنى حتى نتخلص من عقدة الحفظ ونبدأ في الفهم
وحتى يخرج جيل من الطلاب مسلحين بالعلم يستطيعون اخراج انفسهم وذويهم من الدائرة المغلقة التى هم بها
ويحصلون على مستقبل افضل وتزيد فرصهم في الحياة بعد ذلك
القناة متاحة مجانا على يوتيوب وتقدم خدمة محترفة تنافس بفضل الله كبرى قنوات تعليم اللغة الانجليزية في العالم
اذا كانت هذه اول مرة لك معنا - فابدأ بسلسلة الخطوة الاولى تعلم من الصفر وكورس القراءة
وقم بتحميل تطبيق تعلم اللغة الانجليزية من الرابط بالأسفل حتى تستطيع اختبار نفسك على كل درس ومراجعة كلماته
وأخيرا - لا تنسانا من صالح دعائك
ثانيا https://www.youtube.com/channel/UCJwO3Pn_RgCLcw5qxcVPxZw
شركة طليق: هي شركة وليدة متخصصة في تعليم اللغات
وطليق هو اسم ما خوذ من الطلاقة (أي طلاقة اللسان)
هدفنا: جعل الطلاب العرب و الأشخاص العاديين يتحدثون بطلاقة مثل المتحدث الأصلي لهذه اللغات بطريقة:
• مجانية
• بسيطة
• مسلية
• على أيدي أفضل الأساتذة المتخصصين
وفرنا تعليم سبع لغات هي
انجليزي - فرنسي - صيني - الماني - اسباني - تركي - روسي
وقريبا سيتم إضافة لغات أخرى:
يوفر طليق قناة يوتيوب متخصصة تحوي مكتبة من فيديوهات تعليم اللغات على هيئة دروس مرتبة معدة خصيصا من فريق رائع من الاساتذة اللغويين.
وايضا اصدار اول تطبيق عربي طليق
للأندرويد والايفون والذي سيكون عليه جميع هذه اللغات ودروسها والذى يحتوي على
• مكتبة الفيديو لهذه اللغات
• تواصل مباشر مع الأساتذة المتخصصين في اللغة
• غرف دردشة صوتية وكتابة للتمرين على ممارسة هذه اللغات بطريقة عملية وتخضع للرقابة الفعالة
والتطبيق سيكون متاح خلال اسابيع
طليق مجاني سهل بسيط سيتيح لك الانطلاق من الصفر الى احتراف اللغة ودون أي تكلفه
ستتقن العديد من اللغات في وقت قياسي وبمهارة عالية جدا
لا تنسى الاشتراك
حتى يصلك كل ما هو جديد من دروس طليق في كل اللغات
اتمنى اني افدتكم فتعلم لغة جديدة اصبح ضروري لذا شكرا