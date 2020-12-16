(( صدقه مع بداية كل شــــــروق))

صدقه بداية شــــــروق



لا تدعها لِلصُـدف.. صِدْها مع بداية كل شروق .!؟



(( الشمس تشرق بكنوز يا عباد الله..!! ))

هل أنت صياد ماهر في اقتناص الفرص الثمينـة..؟!!

سواء كانت إجابتك بنعم أو لا..

فلن تجد أثمن من هذه الفرصة, ولا أروع من هذا الكنز..

(( في كل يوم تحصل على كنز ~ ومع شروق كل صباااح !! ))

فهل تشرق الشمس بكنوز يا عباد الله..!!؟؟

نعم, ورب الكعبة..

تشرق على كنوز هي أثمـن من الذهب وأنفس من الأموال..

فهل سمعت بالدعوة الكنز.! الدعوة المباركة..

(( أنها دعوة الملائكـة المستجابة عند ربها.. ))

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛

ما من يوم طلعت شمسه إلا وملكان يناديان:

(( اللهم أعط منفقاً خلفاً وممسـكاً تلفاً ))

فهل عرفت الآن هذا الكنز العظيم.!

(( أنها دعوة الملائكــة التي لا تُرد.. ))

فقط أنظر في حالك إذا طبقت هذا الحديث.. واسأل نفسك

من الذي يدعوا لك إذا أنفقت, وعند من..!!؟؟

أنها الملائكة, وما أدراك ما منزلتها عند رب العرش العظيم..

فلا تظن أن الله الغني الكريم, يكافئ عبادة المنفقين, بالبركة في المال فقط.. فهناك مكافئات أخرى لا تعد ولا تحصى,

ومن يستطيع أن يحصـي كرم الله ومنه وفضله, على عباده المؤمنين.!

فهناك مكافئات أخرى لا تقل أهمية عن بركة المال.. فصـلاح الأهل, ونجابة الأبناء, والعافية في الأبدان,

والبركة في القليل, والهداية, وانشراح الصدر, وسكينة القلب, والثبات على الحق, وحلاوة الإيمان..

وما أخفي لهم في الجنان{ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }

فهل بعد ذلك تدع كل هذه الكنــوز لِلصُدف, والمناسبات.!

إذا وجدت فقيرآ تصدقت عليه, وإذا لم تجده تدع الصدقة ويفوتك الكنز..

لا..لا.. لن يفوتك هذا الكنز بإذن الله

يكفيك والله ريال واحد في اليوم..!!

ضع لنفسـك برنامج يومي, فلا تخرج من بيتك إلا وقد أخرجت ريال واحد

من مالك للصـدقة.. ضعه في حصالة نقود, وإذا امتلأت أخرجها لمستحقيها

وابدأ من جديد.. وهكذا تضمن أنك حصلت على أعظم دعوة, وأعظم كنز

أنه أعظم كنـز تشرق عليه الشمس .!

(( فلا تدعه يفــوتك بعد اليوم.. )) . ​