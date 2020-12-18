تتويج عيال الذيب "السد" بكأس أمير قطر بثنائية بغداد بونجاح

شهدت مباراة السد والعربي في قمة

مباريات اليوم

الجمعة 18 ديسمبر 2020، لحساب نهائي كأس أمير قطر نسخة عام 2020، فوز عيال الذيب "السد" بهدفين لهدف، سجلهما النجم الجزائري بغداد بونجاح.



المهاجم الدولي الجزائري

بغداد بونجاح

سجل هدفيه في الدقيقتين 3 و44، وتكفل الآيسلندي جونارسون بتسجيل هدف العربي الوحيد بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.



انطلقت

مباراة اليوم

بين السد والعربي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت

مصر

، 19:00 بتوقيت

السعودية

، على ستاد الريان المونديالي الذي شهد حضور بعض الجماهير لأول مرة في أي مباراة محلية منذ جائحة فيروس كورونا.

ونقل اللقاء عبر





وترشح الأولى بصوت المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، وعبر قناة بين سبورت الأولى بصوت المعلق الرياضي القطري يوسف سيف، كما بثت عبر قناة بين سبورتس المفتوحة، والقناة المغربية الرياضية.وترشح

السد

إلى المباراة النهائية على حساب الدحيل، حين هزمه بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف لهدف واحد على ملعب ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.



أما فريق العربي فحقق الفوز على المرخية بنتيجة 2/0 على نفس الملعب “ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل” والذي شهد كذلك تأهل العربي في ربع النهائي على حساب الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها بيير ميشيل لاسوغا وخليفة سعد خلف المالكي.



ولم يحقق العربي أي فوز على السد في آخر 5 مباريات بينهما في جميع المسابقات، وفاز السد 4 مرات بنتائج 3/0 و6/1 و4/0 و4/1، مقابل تعادل وحيد للعربي 1/1 على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد يوم 27 فبراير 2020.