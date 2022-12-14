المغرب 🇲🇦 × فرنسا 🇫🇷

يملك المنتخب المغربي لكرة القدم أكبر عدد من المشاركات في كأس العالم من بين المنتخبات العربية وذلك بالتساوي مع تونس والسعودية برصيد 6 مشاركات، باحتساب نسخة قطر 2022، كما أنه ثالث منتخبات القارة الأفريقية حضورا في النهائيات بعد نيجيريا والكاميرون.

ويعد المنتخب المغربي كذلك من أكثر المنتخبات حضورا في نهائيات كأس أمم أفريقيا برصيد 15 مشاركة وذلك منذ ظهوره الأول في النسخة الثامنة للبطولة التي استضافتها الكاميرون في 1972.

وفي ثاني مشاركة قارية في مشواره، تمكّن المنتخب المغربي من إحراز اللقب القاري الوحيد له، وذلك في نهائيات "إثيوبيا 1976" بعد أن تصدر المجموعة النهائية آنذاك برصيد 7 نقاط متقدما على وصيفه منتخب غينيا (5 نقاط).

أما فيما خص مشاركات منتخب أسود الأطلس في كأس العالم، فقد كان حضوره الأول في مونديال المكسيك 1970 وحينها غادر زملاء المهاجم أحمد فراس السباق من الدور الأول.

وبعد 16 عاما، أبلى المنتخب المغربي البلاء الحسن في مشاركته الثانية، ففي مونديال 1986 بالمكسيك كان المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يتصدر مجموعته ويتأهل للدور الثاني، حيث فاز على البرتغال (3-1) وتعادل مع إنجلترا وبولندا دون أهداف، ليواجه فيما بعد ألمانيا ويخسر بصعوبة (0-1).

وكان مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية الأسوأ في تاريخ مشاركات المنتخب المغربي، بخروجه مبكرا مع تلقيه 3 هزائم أمام بلجيكا والسعودية وهولندا.

وشارك المغرب للمرة الرابعة في المونديال بمناسبة نسخة 1998 وكان على أعتاب التأهل للدور الثاني بعد تعادل مع النرويج وهزيمة أمام البرازيل وانتصار على اسكتلندا لكنه خرج بمرارة بعد فوز مفاجئ للنرويج على البرازيل.



وفي مونديال روسيا 2018، وضعت القرعة المغرب في مجموعة حديدية تضم منتخبات إيران وإسبانيا والبرتغال، إلا أن المغامرة توقفت في الدور الأول بعد الخسارة من البرتغال وإيران والتعادل مع إسبانيا (2-2).

تعتبر مسيرة منتخب المغرب في قطر هي الأفضل له في تاريخه في نهائيات كأس العالم، وبعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد حقق منتخب المغرب مجموعة من الأرقام القياسية رافقت إنجازه التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم.

ونستعرض هنا قائمة بأبرز الأرقام القياسية التي حققها "أسود الأطلس" بفضل مشوارهم المميز في مونديال قطر إلى غاية الآن:



-أصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

-وكان المنتخب المغربي أول فريق إفريقي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم منذ عام 2010. كما أنه رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون 1990، والسنغال 2002، وغانا 2010.



-يملك المنتخب المغربي أقوى دفاع في مونديال قطر وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث لم تتلق شباكه سوى هدف واحد منذ بداية البطولة وبنيران صديقة.

-كما أنه يعد أكثر المنتخبات العربية تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجل 19 هدفا إلى غاية الآن.

-أما مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي فقد أصبح أول مدرب عربي وأفريقي يصل إلى نصف النهائي.

-خلال مونديال قطر 2022، أصبح المغرب أول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، وحقق لأول مرة فوزين في دور المجموعات في كأس العالم، وأول بلد عربي يحصل على 7 نقاط في دور المجموعات.

أصبح لاعب المنتخب المغربي حكيم زياش، أول لاعب عربي يخوض 9 مباريات كاملة في كأس العالم، وصاحب أسرع هدف وأبعد هدف للمنتخبات العربية (3 دقائق و30 ثانية ومسافة 30.66 مترا)، وبذلك يصبح ثالث الهدافين التاريخيين للمغرب.

كما يعتبر يوسف النصيري (صاحب هدف الفوز على البرتغال) أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم.

كما أصبح ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.

ويهدف أبناء وليد الركراكي لتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدور النهائي رغم أن المواجهة تبدو صعبة نوعا أمام فرنسا.