المغرب 🇲🇦 × فرنسا 🇫🇷

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,982
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير...

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سيكون استاد "البيت" على موعد مع تاريخ جديد تكتبه كرة القدم العربية في منافسات المونديال، حين يستضيف مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

منتخب المغرب نجح في مواصلة مشواره في مونديال قطر، وتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي بإقصاء منتخب البرتغال، بعد الفوز على رفاق رونالدو بهدف دون رد في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة.

أما منتخب فرنسا، فواصل حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بنجاح منقطع النظير حتى الآن، بعدما حقق الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف واحد، ليحجز رفاق كيليان مبابي مقاعد نصف النهائي

في هذه الصفحـة سـ ننقـل لكمـ بـإذـنـ الله لقـآء

⚽️ المغرب 🇲🇦 × فرنسا 🇫🇷
🏆 نصف نهائي كأس العالم
اليوم : الأربعاء 14 ديسمبر
⏰ 10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة
🏟️ ستاد البيت


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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,982
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى


يملك المنتخب المغربي لكرة القدم أكبر عدد من المشاركات في كأس العالم من بين المنتخبات العربية وذلك بالتساوي مع تونس والسعودية برصيد 6 مشاركات، باحتساب نسخة قطر 2022، كما أنه ثالث منتخبات القارة الأفريقية حضورا في النهائيات بعد نيجيريا والكاميرون.
ويعد المنتخب المغربي كذلك من أكثر المنتخبات حضورا في نهائيات كأس أمم أفريقيا برصيد 15 مشاركة وذلك منذ ظهوره الأول في النسخة الثامنة للبطولة التي استضافتها الكاميرون في 1972.
وفي ثاني مشاركة قارية في مشواره، تمكّن المنتخب المغربي من إحراز اللقب القاري الوحيد له، وذلك في نهائيات "إثيوبيا 1976" بعد أن تصدر المجموعة النهائية آنذاك برصيد 7 نقاط متقدما على وصيفه منتخب غينيا (5 نقاط).
أما فيما خص مشاركات منتخب أسود الأطلس في كأس العالم، فقد كان حضوره الأول في مونديال المكسيك 1970 وحينها غادر زملاء المهاجم أحمد فراس السباق من الدور الأول.
وبعد 16 عاما، أبلى المنتخب المغربي البلاء الحسن في مشاركته الثانية، ففي مونديال 1986 بالمكسيك كان المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يتصدر مجموعته ويتأهل للدور الثاني، حيث فاز على البرتغال (3-1) وتعادل مع إنجلترا وبولندا دون أهداف، ليواجه فيما بعد ألمانيا ويخسر بصعوبة (0-1).
وكان مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية الأسوأ في تاريخ مشاركات المنتخب المغربي، بخروجه مبكرا مع تلقيه 3 هزائم أمام بلجيكا والسعودية وهولندا.
وشارك المغرب للمرة الرابعة في المونديال بمناسبة نسخة 1998 وكان على أعتاب التأهل للدور الثاني بعد تعادل مع النرويج وهزيمة أمام البرازيل وانتصار على اسكتلندا لكنه خرج بمرارة بعد فوز مفاجئ للنرويج على البرازيل.

وفي مونديال روسيا 2018، وضعت القرعة المغرب في مجموعة حديدية تضم منتخبات إيران وإسبانيا والبرتغال، إلا أن المغامرة توقفت في الدور الأول بعد الخسارة من البرتغال وإيران والتعادل مع إسبانيا (2-2).
تعتبر مسيرة منتخب المغرب في قطر هي الأفضل له في تاريخه في نهائيات كأس العالم، وبعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد حقق منتخب المغرب مجموعة من الأرقام القياسية رافقت إنجازه التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم.
ونستعرض هنا قائمة بأبرز الأرقام القياسية التي حققها "أسود الأطلس" بفضل مشوارهم المميز في مونديال قطر إلى غاية الآن:

-أصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.
-وكان المنتخب المغربي أول فريق إفريقي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم منذ عام 2010. كما أنه رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون 1990، والسنغال 2002، وغانا 2010.

-يملك المنتخب المغربي أقوى دفاع في مونديال قطر وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث لم تتلق شباكه سوى هدف واحد منذ بداية البطولة وبنيران صديقة.
-كما أنه يعد أكثر المنتخبات العربية تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجل 19 هدفا إلى غاية الآن.
-أما مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي فقد أصبح أول مدرب عربي وأفريقي يصل إلى نصف النهائي.
-خلال مونديال قطر 2022، أصبح المغرب أول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، وحقق لأول مرة فوزين في دور المجموعات في كأس العالم، وأول بلد عربي يحصل على 7 نقاط في دور المجموعات.
أصبح لاعب المنتخب المغربي حكيم زياش، أول لاعب عربي يخوض 9 مباريات كاملة في كأس العالم، وصاحب أسرع هدف وأبعد هدف للمنتخبات العربية (3 دقائق و30 ثانية ومسافة 30.66 مترا)، وبذلك يصبح ثالث الهدافين التاريخيين للمغرب.
كما يعتبر يوسف النصيري (صاحب هدف الفوز على البرتغال) أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم.
كما أصبح ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.
ويهدف أبناء وليد الركراكي لتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدور النهائي رغم أن المواجهة تبدو صعبة نوعا أمام فرنسا.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,982
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

يُعد المنتخب الفرنسي واحدا من أقوى المنتخبات في العالم في السنوات الأخيرة وذلك بفضل توفره على لاعبين ما انفكوا يصنعون ربيع النوادي الأوروبية الكبيرة، لكن فرنسا ستكون خلال كأس العالم 2022 أمام تحد صعب وهو الحفاظ على اللقب العالمي الذي توجت به قبل 4 سنوات في روسيا.

وتُوج منتخب "الديوك" بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه خلال نسخة 2018 في روسيا بجانب لقبين لليورو، وكذلك توجت فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الثانية سنة 2021 عقب الفوز في النهائي على المنتخب الإسباني (2-1). وشارك منتخب الديوك في كأس القارات في مناسبتين كانتا كافيتين ليتوج باللقب في كليهما وذلك في نسخة 2001 التي احتضنتها كوريا الجنوبية واليابان وفاز فيها على المنتخب الياباني بهدف دون مقابل، وفي النسخة الموالية 2003، التي استضافها فرنسا.
ويتجهز المنتخب الفرنسي لخوض معركة مونديالية جديدة عندما يتوجه إلى قطر للدفاع عن لقبه، وسيكون مُطَالبًا بالمضي إلى أبعد مدى ممكن فى البطولة وبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي.
 
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