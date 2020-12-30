مشكلتي مساعدة نفسية

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
689
النقاط
51
بدأت اشعر بالاكتئاب الشديد اضافة لان لا استطيع التاقلم مع اي شخص من عائلتي مذا افعل معدا والداي
ولا اشعر بالراحة معهم ماذا تنصحونني:(:(:(:confused:😔😥😓
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,976
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اهلا بك و ربي يعينك و يسعدك
ما عرفتش اذا انت راجل او امرأة لذلك راح اجيب بالعموم

الحمد لله مادامك راك تتواصل مع والديك معنتها راك مليح و العلاج ماهوش صعيب

افضل علاج للعزلة هي كسر العزلة
و رفع التحدي و عدم مسايرة نفسك
لازم ما تسمعش لروحك بل لازم تشارك الناس و تكون معاهم
عيش مع اخوانك و اخواتك و مع الوقت راح ترتاح
عارف الامر في البداية ما يكونش سهل لكن مدة قليلة راح تحس بالراحة
ايضا الرياضة الجماعية و الجمعيات الخيرية و العمل التطوعي
راهم فيهم علاج كبير للحالة تاعك
اذا لقيت ناس تحفظ القرآن في مدرسة او مسجد ايضا الامر ممتاز
راح تعالج نفسك و تلقى منافسة تشغلك و تفيدك
المطالعة و السياحة على الاقل في قريتك او في حيك
راح تعطي لنفسك فسحة للتنفس و الله راح تحس بالسعادة
بعد مدة قليلة
بامكانك عمل رقية لنفسك و بآيات الشفاء و سورة الفاتحة و سورة يوسف
 
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