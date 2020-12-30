اهلا بك و ربي يعينك و يسعدك
ما عرفتش اذا انت راجل او امرأة لذلك راح اجيب بالعموم
الحمد لله مادامك راك تتواصل مع والديك معنتها راك مليح و العلاج ماهوش صعيب
افضل علاج للعزلة هي كسر العزلة
و رفع التحدي و عدم مسايرة نفسك
لازم ما تسمعش لروحك بل لازم تشارك الناس و تكون معاهم
عيش مع اخوانك و اخواتك و مع الوقت راح ترتاح
عارف الامر في البداية ما يكونش سهل لكن مدة قليلة راح تحس بالراحة
ايضا الرياضة الجماعية و الجمعيات الخيرية و العمل التطوعي
راهم فيهم علاج كبير للحالة تاعك
اذا لقيت ناس تحفظ القرآن في مدرسة او مسجد ايضا الامر ممتاز
راح تعالج نفسك و تلقى منافسة تشغلك و تفيدك
المطالعة و السياحة على الاقل في قريتك او في حيك
راح تعطي لنفسك فسحة للتنفس و الله راح تحس بالسعادة
بعد مدة قليلة
بامكانك عمل رقية لنفسك و بآيات الشفاء و سورة الفاتحة و سورة يوسف