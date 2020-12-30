اهلا بك و ربي يعينك و يسعدك

ما عرفتش اذا انت راجل او امرأة لذلك راح اجيب بالعموم



الحمد لله مادامك راك تتواصل مع والديك معنتها راك مليح و العلاج ماهوش صعيب



افضل علاج للعزلة هي كسر العزلة

و رفع التحدي و عدم مسايرة نفسك

لازم ما تسمعش لروحك بل لازم تشارك الناس و تكون معاهم

عيش مع اخوانك و اخواتك و مع الوقت راح ترتاح

عارف الامر في البداية ما يكونش سهل لكن مدة قليلة راح تحس بالراحة

ايضا الرياضة الجماعية و الجمعيات الخيرية و العمل التطوعي

راهم فيهم علاج كبير للحالة تاعك

اذا لقيت ناس تحفظ القرآن في مدرسة او مسجد ايضا الامر ممتاز

راح تعالج نفسك و تلقى منافسة تشغلك و تفيدك

المطالعة و السياحة على الاقل في قريتك او في حيك

راح تعطي لنفسك فسحة للتنفس و الله راح تحس بالسعادة

بعد مدة قليلة

بامكانك عمل رقية لنفسك و بآيات الشفاء و سورة الفاتحة و سورة يوسف