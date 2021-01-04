فهرس التميز لمنتدى التنمية البشرية وتطوير الذات سنة 2021

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,725
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
تم افتتاح هذا الموضوع لتجميع المواضيع المميزة لمنتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
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فهرس المواضيع المميزة لمنتدى التنمية البشرية وتطوير الذات 2020
تم افتتاح هذا الموضوع لتجميع المواضيع المميزة لمنتدى التنمية البشرية وتطوير الذات و ستختم المواضيع المميزة بختم التميز الموضوع المميز يجب أن يتوفر على قوانين المنتدى + الشروط التالية : - تنسيق الموضوع وترتيب الأفكار - إحترام الأعضاء وعدم التجريح في أفكارهم وردودهم - حصرية الفكرة وأسلوب...
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