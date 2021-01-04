فهرس التميز لمنتدى التنمية البشرية وتطوير الذات سنة 2021

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,725
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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تم افتتاح هذا الموضوع لتجميع المواضيع المميزة لمنتدى التنمية البشرية وتطوير الذات

كل موضوع مميز متعوب عليه من مجهودات صاحبه يكلل بختم التميز


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كل من يحصد في رصيده أكثر من ثلاث. مواضيع ينال وسام التميز

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كل عضو يكون حاضر بمواضيع وردوده المفيدة يتحصل في آخر السنة على وسام الحضور المميز.


أهلا وسهلا بابداعاتكم

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فهرس المواضيع المميزة لمنتدى التنمية البشرية وتطوير الذات 2020

تم افتتاح هذا الموضوع لتجميع المواضيع المميزة لمنتدى التنمية البشرية وتطوير الذات و ستختم المواضيع المميزة بختم التميز الموضوع المميز يجب أن يتوفر على قوانين المنتدى + الشروط التالية : - تنسيق الموضوع وترتيب الأفكار - إحترام الأعضاء وعدم التجريح في أفكارهم وردودهم - حصرية الفكرة وأسلوب...
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آخر تعديل:
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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