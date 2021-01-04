معلومة قيمة جدا ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,666
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
معلومة قيمة جدا
مالفرق بين البصر والنظر؟
لماذا أمرنا الله تعالى بغض البصر ،ولم يأمرنا بغض النظر؟
بل وسمح لنا بالنظرة الأولى ؟؟
قال الله تعالى في سورة الأعراف:"وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون" ،من هذه الآية نلاحظ أن هناك فرق بين (النظر) و(البصر)
فالنظر هو :رؤية الأشياء بدون إستخدام العقل ،وبالتالي عدم الإحاطة بالشيئ المرئي ،وهذا يحدث معنا كثيرا، فإنك ترى شخصا ما، ولو سألك أحد بعد ذلك عن لون قميصه فلا تعرف (هذا هو النظر)
أما البصر فهو:رؤية الأشياء مع إستخدام العقل والتركيز، للإحاطة الكاملة بالشيئ المرئي، ولذلك نحن مؤمرون بغض البصر وليس غض النظر ،ولذلك أيضا ،فإنه يمكن النظر إلى المرأة في حالات كثيرة ومواقف كثيرة نمر بها ،إذ لا مناص من ذلك ،ولكن إذا زاد النظر عن المطلوب وتحركت الأحاسيس الفطرية فإن النظر يتحول إلى بصر ،وهنا يأتي الأمر بالغض، "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"ولذلك أيضا ،فإنا نجد من أسماء الله تعالى البصير ،قال تعالى "إنه كان بعباده خبيرا بصيرا"
فالبصر أقوى وأعمق وأشمل من النظر، والله بصير، أي يحيط بكل شؤون عباده من الداخل والخارج ،ولاحظ معي مدى دقة نظام كلمات القرآن ،فعندما يأمرنا الله تعالى بالتدبر في خلقه فإنه يأمرنا (بالنظر لا بالبصر) ،فيقول
"أفلا ينظرون إلى الإبل"
"أفلا ينظرون إلى السماء"
"فلينظر الإنسان مما خلق"
في كل هذه الآيات استخدم النظر، لأن هذه الآيات معجزات ولا يستطيع أحد الإحاطة بمكوناتها ،فالنظر هنا أولى من البصر
فسبحان من كان هذا كلامه .
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,824
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,666
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال إلياس:
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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وفيك بارك الله
مشكور أخي الكريم
جزاك الله خيرا
واسعدك الله سعادة الدارين ان شاء الله
 
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