فهرس التميز لركن الكيك والحلويات لسنة **2022**

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ڪبہريﮩأء أنﹻثى

ڪبہريﮩأء أنﹻثى

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
4,293
النقاط
2,491
محل الإقامة
الحزن بذات نفسه
الجنس
أنثى


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :


اهلااً بكم جميعنا
هنا في المطبخ اللماوى
في هذا
💎الفهرس💎

سنضع روابط المواضيع الحصرية والتي

تألقت وتميزت العضوات منتدى اللمة الجزائرية
في إعدادها خلال سنة 2022

كل موضوع مميز يشترط أن تكون فيه مراحل الوصفة

سيتم ختمه بختم التميز:
k2.gif



تألقت وتميزت العضوات في إعدادها خلال سنة 2021
كل موضوع مميز يشترط أن تكون فيه مراحل الوصفة
يستحق ختم التميز

k2.gif



وبالإضافة
إلى أن كل أخت يصبح في رصيدها خمس وصفات متميزة
تتحصل على الوسام التالى:

ييببب.gif


شكرا لكل أخت ستشاركتنا مواضيعها الحصرية

في انتظار ابداعاتكم

لا تحرمونا جميل ما لديكن من وصفات شهية


دمتم في رعاية الله وحفظه






 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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