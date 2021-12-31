فهرس التميز لركن الكيك والحلويات لسنة **2022**

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:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 4,293
- النقاط
- 2,491
- محل الإقامة
- الحزن بذات نفسه
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :
اهلااً بكم جميعنا
هنا في المطبخ اللماوى
في هذا
الفهرس
سنضع روابط المواضيع الحصرية والتي
تألقت وتميزت العضوات منتدى اللمة الجزائرية
في إعدادها خلال سنة 2022
كل موضوع مميز يشترط أن تكون فيه مراحل الوصفة
سيتم ختمه بختم التميز:
تألقت وتميزت العضوات في إعدادها خلال سنة 2021
كل موضوع مميز يشترط أن تكون فيه مراحل الوصفة
يستحق ختم التميز
وبالإضافة
إلى أن كل أخت يصبح في رصيدها خمس وصفات متميزة
تتحصل على الوسام التالى:
شكرا لكل أخت ستشاركتنا مواضيعها الحصرية
في انتظار ابداعاتكم
لا تحرمونا جميل ما لديكن من وصفات شهية
دمتم في رعاية الله وحفظه