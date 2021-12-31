فهرس التميز لركن الاطباق الرئيسية الحصرية لسنة **2022**

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ڪبہريﮩأء أنﹻثى

ڪبہريﮩأء أنﹻثى

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
4,292
النقاط
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محل الإقامة
الحزن بذات نفسه
الجنس
أنثى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


رواد منتدى اللمة الجزائرية الأعزاء
نفتح فهرس جديد لسنة جديدة في ركن
الأطباق الرئيسية

في هذا💎الفـهـرس💎
سنضع روابط الوصفات التي تألقت و تميزت العضوات في إعدادها في سنة 2022
بإذن الله
كل موضوع فيه خطوات الوصفة المطبقة يتحصل على ختم التميز

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وأيضاً كل اخت تضع 5 تطبيقات أو أكثر تحصد فيها خمسة مواضيع متميزة تتحصل على وسام التالى :

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في انتظار ابداعاتكم في منتدى اللمة الجزائرية

دمتم في رعاية الله وحفظه
 
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