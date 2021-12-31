فهرس التميز لركن الاطباق الرئيسية الحصرية لسنة **2022**

ڪبہريﮩأء أنﹻثى
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 4,292
- النقاط
- 2,491
- محل الإقامة
- الحزن بذات نفسه
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رواد منتدى اللمة الجزائرية الأعزاء
نفتح فهرس جديد لسنة جديدة في ركن
الأطباق الرئيسية
في هذاالفـهـرس
سنضع روابط الوصفات التي تألقت و تميزت العضوات في إعدادها في سنة 2022
بإذن الله
كل موضوع فيه خطوات الوصفة المطبقة يتحصل على ختم التميز
وأيضاً كل اخت تضع 5 تطبيقات أو أكثر تحصد فيها خمسة مواضيع متميزة تتحصل على وسام التالى :
في انتظار ابداعاتكم في منتدى اللمة الجزائرية
دمتم في رعاية الله وحفظه