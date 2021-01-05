فهرس التميز الخاص بالمنتدى العام لسنة 2021

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,731
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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تحية السلام لكل رواد هذا المنتدى الذي ما هو إلا مجتمع مصغر
من مجتمع منتديات اللمة الجزائرية

بهذه الزاوية الصغيرة سنجمع على بركة الله كل ما هو
' مميز من صنع أعضائنا الكرام '

ستحضى مُمَيزات "المواضيع المميزة" الأعضاء بختم خاص بالتميز



كذلك سيحضى كل المميزين من الأعضاء على ميزات أخرى

وهي التكريمات السنوية

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-الرجاء الاطلاع على قوانين المنتدى العام:

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ضوابط و قوانين المنتدى العـام

بسم الله الرحمن الرحيم ضوابط و قوانين المشاركة في المنتدى العام : - يسمح بفتح 2 مواضيع للعضو الواحد خلال 24 ساعة . - يجب ان تكون عناوين المواضيع مفهومة و ذات معنى لائق . - يجب ان تحتوي المواضيع على محتوى واضح وهادف ومنسق . - يمنع رفع المواضيع القديمـة و التي توقفت المشاركات فيها قبل 6...
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معايير التميز:
- الحصرية لمنتدى اللمة الجزائرية
- الأسلـوب المعتمد في الطرح
- المغـزى من الموضوع (مفيد وهادف)

بالتوفيق للجميع

الفهرس السابق تجدونه على. هذا الرابط:

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فَهْرَسْ المَوَاضِيعْ المُمَيَّزة لمُجتَمَعْ اللَّمَّة العَامّْ .. ~((2020))

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية السلام لكل رواد هذا المنتدى الذي ما هو إلا مجتمع مصغر من مجتمع منتديات اللمة الجزائرية سيحتضن هدا الموضوع افكاركم ومواضيعكم النيرة والمميزة واقلامكم المبدعة سيحضى كل موضوع مميز بــختم خاص بالتميز وسيدرج الموضوع ضمن هذا الفهرس كذلك سيحضى كل المميزون...
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