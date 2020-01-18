فَهْرَسْ المَوَاضِيعْ المُمَيَّزة لمُجتَمَعْ اللَّمَّة العَامّْ .. ~((2020))

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,486
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية السلام لكل رواد هذا المنتدى الذي ما هو إلا مجتمع مصغر
من مجتمع منتديات اللمة الجزائرية

سيحتضن هدا الموضوع افكاركم ومواضيعكم النيرة والمميزة واقلامكم المبدعة

سيحضى كل موضوع مميز

بــختم خاص بالتميز

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وسيدرج الموضوع ضمن هذا الفهرس

كذلك سيحضى كل المميزون من الأعضاء على ميزات أخرى:
- التميز لـ 03 مرات = 150 نقطة شرفية


- أيضا التميز لـ 06 مرات = وسام التميز بالمنتدى العام


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كذلك الردود المميزة والمتابعة لهذا المجتمع العام ستحضى بميزات:
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معايير التميز:
*الحصرية لمنتدى اللمة الجزائرية
* الأسلـوب المعتمد في الطرح
* المغـزى من الموضوع (مفيد وهادف)

@السلطانة
@ليليا مرام
@sami44
 
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