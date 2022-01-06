فهرس تميز منتدى فرغ واش في قلبك 2022

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,849
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
أهلا وسهلا بزوار وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية ومنتدئ فرغ واش في قلبك
الرجاء الاطلاع على قوانين المنتدى:
ضوابط و قوانين ركن أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
بسم الله الرحمان الرحيم قسم فرغ واش في قلبك يتمثل في ماهو موجود في صميم قلبك من مشاكل سواء أن كانت شخصية او اجتماعية وأن تعبر عن مافي قلبك من هموم أو مآسي أو فرح أو سعادة أو غيرها ـ يجب ان تربطنا في هذا القسم روح الصداقة والأخوة والأخلاق العالية ضوابط و قوانين المشاركة في قسم فرغ واش...
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الفهرس السابق تجدونه على الرابط:
فهرس التميز الخاص بمنتدى فرغ واش في قلبك سنة 2021
أهلا وسهلا ومرحبا بأعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية وعلى الخصوص رواد منتدى اهنا فرغ وش كاين في قلبك الرجاء الاطلاع على قوانين المنتدى: https://www.4algeria.com/forum/t/459586/ الفهرس السابق تجدونه على الرابط: https://www.4algeria.com/forum/t/481879/ هذه المساحة ستكون مخصصة لابداعاتكم...
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كل موضوع حصري من كتابة صاحبه يتحصل على الختم
ويوضع في هذا الفهرس
كل عضو يجمع في رصيده عدد معتبر من المواضيع المميزة يْكرم بوسام التميز عند نهاية السنة
تحت اشراف:
@Golden Man
@الامين محمد
@السلطانة
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