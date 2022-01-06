فهرس تميز منتدى فرغ واش في قلبك 2022

لست من النوع الذي يهتم بالأعوام الجديدة فاليوم هو اليوم الذي يمضي و سبع وعشرون مضت من عمري كانت مليئة بالأيام السيئة وأخرى جيدة ،أؤمن أننا لم نخلق و لم نبعث في هذه الأرض و لم نكرم كمسلمين لننظر للدنيا وبهرجتها لكنني كمسلم يذنب ويتوب أعلم أن أيامنا في هذه الأرض تتخللها لحظات من الضعف من الرغبة في...