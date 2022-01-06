فهرس تميز منتدى فرغ واش في قلبك 2022

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,849
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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أهلا وسهلا بزوار وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية ومنتدئ فرغ واش في قلبك
الرجاء الاطلاع على قوانين المنتدى:

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ضوابط و قوانين ركن أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

بسم الله الرحمان الرحيم قسم فرغ واش في قلبك يتمثل في ماهو موجود في صميم قلبك من مشاكل سواء أن كانت شخصية او اجتماعية وأن تعبر عن مافي قلبك من هموم أو مآسي أو فرح أو سعادة أو غيرها ـ يجب ان تربطنا في هذا القسم روح الصداقة والأخوة والأخلاق العالية ضوابط و قوانين المشاركة في قسم فرغ واش...
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الفهرس السابق تجدونه على الرابط:

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فهرس التميز الخاص بمنتدى فرغ واش في قلبك سنة 2021

أهلا وسهلا ومرحبا بأعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية وعلى الخصوص رواد منتدى اهنا فرغ وش كاين في قلبك الرجاء الاطلاع على قوانين المنتدى: https://www.4algeria.com/forum/t/459586/ الفهرس السابق تجدونه على الرابط: https://www.4algeria.com/forum/t/481879/ هذه المساحة ستكون مخصصة لابداعاتكم...
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كل موضوع حصري من كتابة صاحبه يتحصل على الختم
ويوضع في هذا الفهرس












1.gif كل عضو يجمع في رصيده عدد معتبر من المواضيع المميزة يْكرم بوسام التميز عند نهاية السنة1 (1).gif

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تحت اشراف:

@Golden Man
@الامين محمد
@السلطانة

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آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,849
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى

ابداعات شهر جانفي:
www.4algeria.com

عام مضى وعام جديد ، تغيرت الأرقام ...

لست من النوع الذي يهتم بالأعوام الجديدة فاليوم هو اليوم الذي يمضي و سبع وعشرون مضت من عمري كانت مليئة بالأيام السيئة وأخرى جيدة ،أؤمن أننا لم نخلق و لم نبعث في هذه الأرض و لم نكرم كمسلمين لننظر للدنيا وبهرجتها لكنني كمسلم يذنب ويتوب أعلم أن أيامنا في هذه الأرض تتخللها لحظات من الضعف من الرغبة في...
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@Hakan

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الظلام في عز النهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرغ قلبك ...هل فعلا تفرغ قلوبنا لتشحن مرة أخرى أم نفرغها لنشفى ونرتاح ..لكن متأكدة ربما كلمة طيبة كدواء توضع بعد إفراغ القلوب لتشحن مرة أخرى اردت ان افرغ فلبب وقلولكم أحس انه شعور جماعي هل جربتم احساس أنك ترى الظلام في كل حياتك لا ترى المستقبل لا ترى أين تقف...
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@ليليا مرام
 
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مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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