زهرة القرطاسيه

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"الإسم العلمي بالإنجليزية: Hydrangea Macrophyllaأسماء شائعة بالإنجليزية: Bigleaf Hydrangea – French Hydrangea – Lacecap Hydrangea – Mophead Hydrangea – Penny Mac – Hortensiaأسماء شائعة بالعربية: الهيدرانيا ذات الأوراق الكبيرة – الهيدرانياالجنس Genus: الهيدرانيا Hydrangeaهي شجيرة دائمة الخضرة، بالرغم من أن موطنها الأصلي هو اليابان إلاأنها تزرع اليوم تقريباً في كل مكان حول العالم من أجل الاستفادة منشكل زهورها الجميلة كنبات تزييني، عندما تزهر شجيرات الهيدرانياماكروفيللا هذه فإن زهورها قد تتنوع ألوانها ما بين الوردي والأزرق أوالظلال الأرجوانية، يختلف هذا تبعاً لإختلاف المناخ المزروع فيه الهيدرانياوبالتالي اختلاف درجة قلوية التربة، وتعد الهيدرانيا ماكروفيللا اليوم واحدةمن أشيع النباتات التي تزرع في الحدائق الخاصة والعامة من أجل التزيين،والبعض يعتبرها نبات قطفي أيضاً، وبناء على طريقتها الغريبة في النموفيمكنك قطفها من الأسفل واهداء الكتلة الدائرية من مجموعة زهور الهيدرانياعلى انها باقة رائعة من الزهور تهديها لمن تحب في اي مناسبةمعلومات عن زراعة القرطاسية Hydrangea Macrophylla- في المناخات المختلفة عندما تزرع القرطاسية أو الهيدرانيا الفرنسيةهذه في الخلف من مجموعة أخرى من النباتات أو بين مجموعة مختلطةمن الشجيرات المختلفة فإن الهيدرانيا ستمثل خلفية رائعة للزهور ذاتالألوان الفاتحة وستحصل على منظر طبيعي أكثر من رائع.- في المناطق ذات المناخات الدافئة فالهيدرانيا ماكروفيللا يمثل نباترائع يضفي لمسة ربيعية جميلة على حديقتك.- أبق تشذيب زهور الهيدرانيا ماكروفيللا خاصتك في الحد الأدنيمن أجل إزهار أفضل.- تتحمل زهور الهيدرانيا ماكروفيللا او القرطاسية هذه الظروف الجافة،وسوف تعيش طويلاً كي تبهج حديقتك.