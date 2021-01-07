زهرة القرطاسيه

إلياس
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"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"
الإسم العلمي بالإنجليزية: Hydrangea Macrophylla
أسماء شائعة بالإنجليزية: Bigleaf Hydrangea – French Hydrangea – Lacecap Hydrangea – Mophead Hydrangea – Penny Mac – Hortensia
أسماء شائعة بالعربية: الهيدرانيا ذات الأوراق الكبيرة – الهيدرانيا
الجنس Genus: الهيدرانيا Hydrangea
هي شجيرة دائمة الخضرة، بالرغم من أن موطنها الأصلي هو اليابان إلا
أنها تزرع اليوم تقريباً في كل مكان حول العالم من أجل الاستفادة من
شكل زهورها الجميلة كنبات تزييني، عندما تزهر شجيرات الهيدرانيا
ماكروفيللا هذه فإن زهورها قد تتنوع ألوانها ما بين الوردي والأزرق أو
الظلال الأرجوانية، يختلف هذا تبعاً لإختلاف المناخ المزروع فيه الهيدرانيا
وبالتالي اختلاف درجة قلوية التربة، وتعد الهيدرانيا ماكروفيللا اليوم واحدة
من أشيع النباتات التي تزرع في الحدائق الخاصة والعامة من أجل التزيين،
والبعض يعتبرها نبات قطفي أيضاً، وبناء على طريقتها الغريبة في النمو
فيمكنك قطفها من الأسفل واهداء الكتلة الدائرية من مجموعة زهور الهيدرانيا
على انها باقة رائعة من الزهور تهديها لمن تحب في اي مناسبة
معلومات عن زراعة القرطاسية Hydrangea Macrophylla
- في المناخات المختلفة عندما تزرع القرطاسية أو الهيدرانيا الفرنسية
هذه في الخلف من مجموعة أخرى من النباتات أو بين مجموعة مختلطة
من الشجيرات المختلفة فإن الهيدرانيا ستمثل خلفية رائعة للزهور ذات
الألوان الفاتحة وستحصل على منظر طبيعي أكثر من رائع.
- في المناطق ذات المناخات الدافئة فالهيدرانيا ماكروفيللا يمثل نبات
رائع يضفي لمسة ربيعية جميلة على حديقتك.
- أبق تشذيب زهور الهيدرانيا ماكروفيللا خاصتك في الحد الأدني
من أجل إزهار أفضل.
- تتحمل زهور الهيدرانيا ماكروفيللا او القرطاسية هذه الظروف الجافة،
وسوف تعيش طويلاً كي تبهج حديقتك.