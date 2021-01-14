ممارسة الأمومة والأبوة :

تزداد مسؤولية الآباء في ظل العصر الذي نعيشه خاصة مع زيادة متطلبات الحياة، لذا فإنّ العديد من الآباء يغفلون عن أهمية وضع قضية تطوير شخصية أطفالهم وتربيتهم بصورة سليمة على رأس أولوياتهم، ويوجد بعض الآباء المميزين الذين يكرسون وقتاً للأبوة والأمومة، ويخططون بشكل واعٍ لتربية أطفالهم بشكل جيد، فينبغي على كلِّ أم وأب أن يتقن مفهوم التضحية، وأن يضع احتياجات طفله وأولوياته قبل كل شيء، مع ضرورة عدم إهمالهم لأنفسهم في نفس الوقت، ومن المهم أن يتعاون الزوجان على رعاية أطفالهم ليستطيع كلّ واحد منهما تأدية بعض الأمور الخاصة به، وبشكل عام عند التخطيط لجدول أعمال الأسبوع، من المهم أن يكون الطفل وتلبية احتياجاته محور تركيز الآباء الأساسي، مع ضرورة وضع وقت لقضائه مع الأطفال بعيداً عن العمل والتزاماته وعلى الرغم من أهمية قضاء وقت ممتع مع الأطفال، إلّا أنّ العديد من الآباء العاملين يصعب عليهم إيجاد وقت كافٍ لقضائه مع أطفالهم، علماً بأنّ هذا ما يحتاجه الأطفال من آبائهم وأكثر ما يسعدهم، مثلاً يُمكن للآباء الاستيقاظ قبل موعدهم المحدد ليتمكنوا من تناول وجبة الإفطار مع أطفالهم، أو التنزه معهم بعد تناول وجبة العشاء، ويُمكن تحديد يوم كامل لقضائه مع الأطفال يتمّ اختياره معهم، وجعلهم يحددون كيفية قضاء ذلك اليوم، ويُمكن ممارسة أيّة أنشطة تساعد على التواصل بين الآباء والأطفال، مثل: صنع الفشار معاً، واللعب معهم، وغيرها من الأنشطة البسيطة التي تترك أثراً عند الأطفال ويتذكرونها دوماً، ومن المهم معرفة أنّ الأطفال الذين لا يحصلون على الاهتمام غالباً ما يقومون بعض السلوكات السيئة؛ لجلب انتباه والديهم إليهم، لذا من المهم قضاء الوقت مع الأطفال، وإشعارهم بأهميتهم

