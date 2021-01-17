في الدروس السابقة حول منصة primexbt تعرفنا على المنصة وماهو التداول؟وكيفية التسجيل لأن المنصة هي تحتاج إلى تسجيل حساب أول عليها لكي تستطيع الولوج لها وإستعمالها بشكل كامل في هذا الدرس سنعمل على شرح لوحة تحكم المنصة وأهم المميزات المتواجدة فيها.في أول مرحلة تحتاج أن تقوم بالتسجيل الدخول داخل المنصة لأنه من خلال تسيجلك السابق داخل الموقع يمكن الان أن تقوم بالدخول بالإميل الذي سجلته وأيضا كلمة السر الخاصة بك بعد ذلك ستقوم بالضغط على ouvrire une session لكي تخطو نحو لوحة التحكم والتداول.بالنسبة للوحة تحكمك فهي تنقم إلى عدة أقسام في الواجهة الرائيسية كما ترى أو compte ستجد محفظتك وكم بها من النقود التي يمكن ان تستعلها فقط كملاحظة الموقع يقسم لك محفظتك إلى قسمين Portefeuille هو المكان الذي تضعه فيه المال لم تستلم أي بيتكوين عبره أو لما ترسل المال من محفظة اخرى إلى داخل الموقع ستراه مجتمع هناك اما Compte de trading سنتحدث عنها في درس اخر.بالنسبة لهذا المكان أو dépot وهو المكان الذي ستجد فيه رقم المحفظة أي أي شخص يمكن أن يرسل لك المال يجب أن تعطيه الكود المشفر كما تراه لأننا كما نعرف جميع محافظ البيتكوين أو العملات الرقمية لديها فقط أرقام مشفرة تعطيها لأي شخص يريد التعامل معك لكي يرسل لك المال عبرها وأيضا في الأيسر يمكن أن تقوم بإستعمال visa or mstercard في وضع المال داخل محفظتك مباشرة يعني تحويل المال من البطاقة البنكية الخاصة بك إلى البيتكوين ووضعه داخل الموقع.أما في هذا المكان retrait من خلاله يمكن أن تقوم بسحب المال إلى محفظتك الخاصة أي تحويل المال من الموقع إلى محفظة أخرى خاصة بك وأكيد ستكون هناك أرباح داخل الموقع يمكن أن تقوم بتحويله وهذه هي الطريقة التي يمكن أن تعتمد عليها.وأيضا كأي موقع لديه صمعة جيدة يمنحك طريقة أخرى للربح منه وهو الإحالة أو ما يسطلح بـ d'affiliation personnel من خلاله يمكن ان تدعوا أصدقاء للتسجيل والربح من خلالهم.من خلال هذا المكان يمكن أن تضع كوبون إلى العملاء الخاصين بك وتمنحهم فرصة تحقيق ربح أخر يعني لما يضع أي شخص نسبة المال في محفظته قد تضاعفه له انت على حسب النسبة التي أعطاه لك مدير حسابك.في هذه المرحلة يمكن أن تقوم بتعديل كلمة المرور الخاصة بك وأيضا وضع كود التحقق بخطوتين لتأمين حسابك أو عبر تطبيق الهاتف يمكن أن تجعل حسابك أمن جدا من خلال هذه الخطوات.رابط التسجيل