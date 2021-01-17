اكيد تنتظرون الدرس الرائع من دولة التداول في موقع primexbt في درسنا اليوم سوف نعمل على شرح لكم أهم مميزات الموقع من خلال كيفية تقوم بعمل إيداع داخل الموقع وأيضا كيفيقة السحب منه.من خلال هذا المكان يمكن أن تقوم بوضع المال داخل محفظتك لما تعطي أي زبون لديك عنوان المحفظة الخاصة بك ستطلب منه ان يقوم بوضع الحد الأدنى للإيداع 0.001 BTC.وتقبل PrimeXBT إيداعات Bitcoin فقط. للحصول على Bitcoins ، يمكنك استبدال عملتك المحلية في أي تبادل Bitcoin رئيسي ، مثل Coinbase و Bitstamp وما إلى ذلك. إرسال BTCs فقط إلى عنوان التسليم هذا. قد يؤدي إرسال أي عملة أخرى أو رمز مميز إلى هذا العنوان إلى فقدان إيداعك.وأيضا يمكنك من خلال الموقع أن تدفع عبر بطاقة الإئتمانية فيزا او مستركارد إن كنت تريد تحويل المال من خلال البطاقة الخاصة بك إلى حسابك عبر الموقع فقط أنه لابد من وضع 50 دولار كأقل قيمة إذا أردت التحويل عبر البطاقة أي 0.004242 BTC على عكس الطريقة المباشرة عبر محفظتك الخاصة يمكن إيداع 8.48 دولار أو أكثر وهي الطريقة التي يفضلها كل شخص وأي إيداع قمت به ستجده في الأسفل بالتاريخ والوقت الذي وضعت فيه المال داخل الموقع.تعالج PrimeXBT جميع عمليات السحب المعلقة مرة واحدة في اليوم ، بين الساعة 12:00 و 14:00 UTC. سيتم معالجة السحب المطلوب قبل الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي المنسق في نفس اليوم. سيتم معالجة أي سحب مطلوب بعد الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي المنسق في اليوم التالي.يرجى ملاحظة أن Prime XBT تحتفظ بالحق في مراجعة طلب السحب يدويًا قبل الموافقة عليه إذا تجاوز مبلغًا معينًا أو أثار تنبيهًا بشأن هناك شيء غير إعتيادي.أول مرحلة لكي تقوم بإرسال المال إلى محفظتك يجب أن تقوم بالضغط على ajouter une nouvelle adresse يعني قم بإضافة عنوان محفظتك التي تريد ان ترسل إليها المال بعد ذلك ستضع المال في الخانة الثانية ثم تضغط على إرسال أو envoyer pour retirer.رابط التسجيل