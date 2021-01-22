كم عمرك عند الله

ان كان اليوم عند الله يقدر بالف سنة مما نعدوا فكم يساوي شخص عمره 60 سنة ,,,,,,

1000سنة ,,,,,,,,,,,,,,,,يوم واحد اي 24 ساعة ,,,,,,,,,,,,,,1440 دقيقة

60 سنة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,86,4 دقيقة هذا هو زمن رجل عاش 60 سنة في الارض بالوقت عند الله

فكم يعبد الانسان ربه في هذا الوقت

ننزع 15 سنة وهي مرحلة البلوغ يبقى لدينا 45 سنة

الانسان ينام على الاقل 8 ساعات اي ثلث يومه بمعنى ثلث حياته ,,,,,,اي اي ثلث 45 سنة فيتبقى لدينا 30 سنة

من 60 سنة تبقت لدينا 30 سنة هي المدة الحقيقية التي يمكن للعبد ان يعبد فيها ربه

60 سنة ,,,,,,,,,,,86,4 دقيقة

30 سنة ,,,,,,,,,,,,,,,43,2 دقيقة

اذا نزعنا ساعات العمل واللهو والاكل والشرب ,وووو,, ,, فكم تتبقى ساعات العبادة ,,,,,,,,بقية الحساب لكم

فكم تقدر نسبة حياتك مع زمن لا اول له ولا اخر له ,,,,,,مع اللا نهاية ,,,,,,,فهل الله حقا يكترث لعبادتك واصلاااا لحياتك ,,,,,

اطلبوا من الله ان يدخلكم الجنة برحمته واعبدو ربكم لطلب الرحمة التي تدخلكم الجنة ,,,,,,,فعندما يقول سبحانه ,,,,,و لا ابالي في تتمة حديثه ,,,,,,فهو يقصده حقاااااا ,,,,,,,فانت لا تساوي شئ بالنسبة لباقي خلقه

لا تحسب بعبادتك انك تضيف شئ له ,,,,بل انت تطلب بعبادتك اشياء من الله ,,,,,,فعبادتك معناه انك فقير له ,,,والاستغناء عنها معناه انك لا تحتاج اليه ,,,,,,,,وسيلبي طلبك هذا يوم القيامة ,,,,,,,عندما تطلبك جهنم ,,,,فانت لم تحتاج الى الله في الدنيا لكي ينقذك يوم الحساب