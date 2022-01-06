فهرس الموآضيع المميّزة لمنتدى الرسم 2022

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Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,324
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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تحية طيبّة لكل روّاد منتدى "الرسم"

تكريمًا لجهود كل الإخوة والأخوآت الذين سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن

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إرتأينا فتح هذا الموضوع والذي سيكون بمثابة مَرجع وفهرس لجميع مشآركآت الأعضآء المميزة و التي سيتم ختمها بختم التميز




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وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري

سنقوم بمنحه هذا الوسام في نهاية السنة

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في إنتظار مشاركاتكم .............



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الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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