فهرس التميّز لمنتدى التصميم لسنة 2022

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Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,324
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

بسملة-فتوشوب.gif













تحيّة طيبّة لكل روّاد منتدى الرسم

تكريمًا لجهود كل الإخوة والأخوآت الذين سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن
سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن

إرتأينا فتح هذا الموضوع والذي سيكون بمثابة مَرجع وفهرس لجميع مشآركآت الأعضآء المميزة

والتي ستختم بختم التميز :


التصميم-ختم.gif
















وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
سنقوم بتكريمه في نهاية السنة بهذا الوسام



1545053486617.png










بالتوفيق للجميع.....





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