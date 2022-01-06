فهرس التميّز لمنتدى التصميم لسنة 2022

تحيّة طيبّة لكل روّاد منتدى الرسم



تكريمًا لجهود كل الإخوة والأخوآت الذين سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن

سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن



إرتأينا فتح هذا الموضوع والذي سيكون بمثابة مَرجع وفهرس لجميع مشآركآت الأعضآء المميزة



والتي ستختم بختم التميز :

وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري

سنقوم بتكريمه في نهاية السنة بهذا الوسام