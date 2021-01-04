فهرس الموآضيع المميّزة لمنتدى الرسم 2021

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Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,404
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى



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تحية طيبّة لكل روّاد منتدى "الرسم"
تكريمًا لجهود كل الإخوة والأخوآت الذين سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن
إرتأينا فتح هذا الموضوع والذي سيكون بمثابة مَرجع وفهرس لجميع مشآركآت الأعضآء المميزة و التي سيتم ختمها بختم التميز


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وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
سنقوم بمنحه هذا الوسام في نهاية السنة

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في إنتظار مشاركاتكم .............





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فهرس الموآضيع المميّزة لمنتدى الرسم 2020

 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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