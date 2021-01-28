عمّي قدّور..

لقد عشت طول عمري لا أصدّق أنه بشريّ ، إنّما هو من صفوة الملائكة الذين يولدون مرّة واحدة في الدّهر ثم لا تلد النّساء مثلهم إلى يوم القيامة..



أجل فقد رغب عن الدنيا و لا يعرف منها إلّا ما يقيم منها صلبه ، و إذا تكلّم كأنّ كل أهل البلاغة مذ خلق آدم حتى يومنا هذا قد حشروا مع بعض و جعلوا يهمسون في فؤاده بلسان واحد بماذا سيتكلّم.



عمي قدّور البقية الصالحة ممّن أنفوا الركوع لفرنسا و أبوا إلّا أن يسيموها خسفا ، أبى أن يأخذ من الدّولة ما تعطيه كمنحة للمجاهدين و لا ينفك يردّد (إنّما أجري على الله) ، و لم يقف عند هذا الحدّ بل توعّد بنيه بالبراءة منهم إن هم أخذوا دينار واحد من الدّولة بعد أن يقضي نحبه.





الله وحده يعلم كم حقن هذا الرجل من الدّماء أيّام العشرينيّات السوداء ، و الله وحده يعلم كم من ظالم قَبَرَه عمّي قدور ، فعمّي قدّور ليس من المٌرائين و لا يشرك بالله فتيلا ، لأنّه لا يحكي عن مآثره إلّا أن يقول ( لقد أدّينا حقّ الله علينا و حق العباد و البلاد)....!



آخر مرّة قعدت معه كانت و أنا أحادثه عن حبس المطر و هل هو بلاء أم ابتلاء و لم أجد كلامي أمام كلامه إلا كمن سكب كأس ماء على شاطئ البحر و قال للناس (عن الماء المنسكب) هذا بحر ثانِِ ههه