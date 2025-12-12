💐 تعلّم فنّ الرُّدود يا لمّاوي.. 🙂💐

لتعلم فن الرد

ركّز على الهدوء والتأني، الفهم العميق للموضوع، الذكاء في الصياغة بالعبارات المهذبة والمنطقية، واستخدام الأسئلة الذكية لكشف تناقضات الطرف الآخر أو تحويل المتنمر، مع تجنب العناد المباشر والردود العاطفية، والتركيز على بناء الاحترام لا كسب العداوات

