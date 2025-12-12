💐 تعلّم فنّ الرُّدود يا لمّاوي.. 🙂💐

أمير جزائري حر
تحية طيبة..
هذا الموضوع منقول.. للأمانة
وليست من عادتي نقل المواضيع جزئيا أو بحذافيرها إلا ما نَدر مِن الجواهر...
وهذا الموضوع يستحقّ النقل.. وهو لصديق عزيز وقامة من القامات وروح من الأرواح الطيبة التي عرفتها في فضاءات النّت.. نقلته لنستفيد ولعله يكون لصاحبه أجر بما سنُحصّله من فوائد... تُفيدنا هنا في المنتدى وحتى في الواقع.. لأن فيه تربويّات وإيتيكيت التعامل..
...
أترككم مع الموضوع.. منقولا بحذافيره.. عدا بعض التصويبات الإملائية/ اللّغوية..
قال صديقي تايغر:
كما هو معلوم فإنّ الرُّدود فنّ.. فلا نُفاضل بينها بالطّول والقِصر ولا التّنسيق ولا التّلوين..
ولكن تختلف الرّدود أسلوبا ولغة وفكرا وحنكة بين عضو وآخر...
وما سوف أطرحه في موضوعي هذا خلاصة لما تعلمته واكتسبته حتى نتعلّم فنّ الرد على الآخرين بطريقة لائقة..
- اِبدأ ردودك دوما بتحيّة الإسلام.. حتى لو أردت فقط أن تشكر صاحب الموضوع ابدأ بإلقاء السلام ثم اشكره و لا تحرم نفسك من أجر كلمات قليلة..
- عندما تريد الرّد على موضوع ما اقرأه مرّة و اثنتين و ثلاث... و اقرأ جميع ردود المشاركين و تعليقات الكاتب عليها حتى تفهم المعنى الإجمالي لما يريده الكاتب و لا تركّز.. و لا تبني ردّك على كلمة أو سطر مما كتبه.. حتى لا يفاجئك بقوله : الظاهر أنك لم تقرأ موضوعي جيدا...
- كن دوما السبّاق للرّد على المواضيع الجديدة.. و لا تنتظر حتّى يصل الحال بصاحب الموضوع ليقول : لماذا لا ترُدّون؟ ألم يعجبكم موضوعي ؟ فتشجيعه و لو بالشُكر سيساهم في دفعه إلى الأمام و بذل المزيد من الجهود..
- إذا كنت أنت صاحب الموضوع فرُدّ على كلّ واحد ممّن دخلوا موضوعك باقتباس ردودهم لتبين لهم بأنك مهتم بما كتبوا.. و رُدّ على كل واحد برد يليق به فلا تترك ردود الأعضاء تتراكم ثم تأتي في الأخير و ترد : شكرا لكل من مرّ من هنا..
- تقبّل الردود على موضوعك سواء أكانت إيجابية أو سلبية دون محاولة فرض وجهة نظرك.. فالاختلاف لا يفسد للود قضية
- لا تقابل أبدا ردّا يستفزك أو يسيئ إليك بمثله بل رُدّ عليه بأحسن منه لعله يُحسّ بالخطأ..
- لا مانع بأن تمازح بردودك أحيانا وليس دوما حتى لا تجعل هذا ديدنك فلكل مقام مقال...
- لا تحكم على من لا يدخلون إلى مواضيعك ويردون فيها بأنهم من المعسكر المعادي بل سارع بالدّخول إلى مواضيعهم واكتب رأيك الذي يترجم إعجابك... كُن السبّاق و سيحفظون لك ذلك
- ابحث عن المواضيع التي شارفت على الاختفاء من الواجهة.. و التي لم يتجاوز عدد الردود فيها 3 .. اُدخلها و اقرأها لعلك تجد الفائدة فتبعثها من جديد.. وإن فعلت ذلك تكون قد أسعدت صاحبها و أعطيت الموضوع فرصة لتداركه من جديد
- إذا ختمت ردّك بوعد للرجوع أو حجز يراد منه العودة من جديد فعد و أوفي بوعدك و إلا فاكتفِ بردّك الأول دون وعد.. لأن إخلاف الوعد يترك في نفس الكاتب شيئا ...
- إياك أن ترد على أحد المواضيع ثم تذهب و تنسى... عليك أن تعود لتقرأ ما كتبه ردّا عليك إذ قد يقتضي ردّه أن ترُدّ عليه من جديد و سيحزنه إن لم تفعل
في الأخير تذكّر أخي العضو و تذكري أختي العضوة بأن ردودنا مرآة لفكرنا وأخلاقنا لدى الآخرين فلنُحَسِّنْ صورتها لتتحسن صورتنا لديهم..
كما أسعد كثيرا بتدخلاتكم لإضافة نقاط أخرى قد تكون قد غابت عنِّي..
انتهى مقال صديقي تايغر..
....
تحياتي
