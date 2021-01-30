البيت الذي تحلم به,,,

قصة حقيقية كانت نهايتها امس ,,,,,,,,,شاب في مقتبل العمر لكنه عاش حياة مريرة و متشردة ,,,في كل مرة في بيت عند احد اقاربه ,,,يتنقل من بيت الى بيت الى المبيت عند احد اصدقائه ,,,,كل يوم يحلم بالبيت الذي ياويه ,,,انتضر وانتضر الى ان جاء ت البشرى وحصل على مسكن سوسيال بعد طول السنين ,,,تنفس سعداء واخير حصل ماكان يحلم به ,,,,,تخيلوا كم من مرة دعاء فيها الله بهذا البيت ,,,,تخيلوا كم من مرة بكاء وهو يدعوا الله ان يفرج عنه,,,,,تخيلوا كم من مرة حلم به ,,,,,,اخيراااا استلم المفاتيح ودخل بيته ,,,,,,استلم البيت منذ 15 يوماااا ولكن منذ عشرة ايام لم يضهر له اثر ,,,,بحثوا عنه ولم يجدوه فقرروا ان يكسروا باب البيت ,,,,,اجتمع الاهل وكسرو باب البيت ليجدوه جثة هامدة ,,,,,نعم قتله البيت الذي حلم به ,,,,,قتله شر قتلة ,,,,,وجدوه متعفنا مقتولا بالغاز ,,,,,,,, قتله ماكان يحلم به ,,,,,,لا تستعجلوا الدعاء وادعوا بالدعوة التي فيها خير ,,,,,,,,اسالوا الله اشياء واختمو دعائكم بقول ان كان فيه خير ,,,,,احترسوا من دعائكم