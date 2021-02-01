لدي طلب من جميع الاعضاء ان يتجنبوا المواضيع التي فيها الافتاء ,,,,الافتاء علم واسع ولا علم لنا بجميع تفاصيله ,,قد نجد سؤال واحد فمنهم من يحرمه ولد ادلته ومنه من يحلله وله ادلته ومنه من يستحبه وله دليله ومن من يكرهه ولد دليله ,,,,,قد ياتي اي عضو وياتي بحكم واحد فيضيق ما وسعه الله والرسول والعلماء ,,,من اراد الافتاء فهناك عدة طرق ان كان متمكنا فليقرا قول جميع العلماء ولا يتعصب لاحد او يسال الائمة المختصين و ليتجنب سوء الفهم ,,,,,,نحن لسنا اصحاب الاختصاص ونقل المواضيع في هذا المجال قد لا يوافيه حقه ,,,,

احيا نا محبتنا لامام او عالم تجعلنا نتغاضى عن اقوال جميع العلماء الاخرين ,,,,من حق اي شخص ان يتعصب لامام يحبه ولكن ليس من حقه ان يفرض علي مايحبه هو ,,,,,هذا مااردت قوله ولا اعرف ان كنتم توافقونني