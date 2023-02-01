لماذا تطير الغيوم والطيور ؟ سؤال يراودني

اجسام انسيابية خفيفة و اجنحة



اما الغيوم تكون مرتفعة بسبب الضغط الجوي في السماء والذي يسمح بتكاثف الغيوم بتلك الارتفاعات

لما السماء تعلو فوق الارض والبحور ؟ سؤال يراودني

علم الكيمياء الغاز يرتفع لانه اخف وزنا من المادة السائلة او الصلبة

لماذا لماذا لما ؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني

فلأننا دائما نميل الى التشكيك

هل تستطيع الاجابة عن هذه الاسئلة ؟ بالطبع يا قرعون

لماذا تضيئ النجوم في السماء ؟ سؤال يراودني



لأن النجوم هي عبارة عن شموس في مجرات اخرى والنجم يصدر اضواء يرونها علماء الفلك زرقاء اذا كانت بعيدة وحمراء اذا كانت قريبة

لماذا تكبر الغيوم في الشتاء ؟ سؤال يراودني

هيه قرعون لماذا البيض بيضوي ؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني

لان جسم الطير كما ذكرت انسيابي والرحم في انثى الطير شكله بيضوي ؟؟ وتختلف اشكالها واحجامها حسب النوع . فبيضة النسر لا تتدحرج مثل دحرجة بيضة الدجاج كونها تعشش في اعلى الجبال ..

لماذا يعيش السمك في الماء ؟

لانها تملك خياشيم تستخرج الاوكسجين من المياه التي تركيبتها الكيميائية H2O. فاذا خرجت من المياه لن تعمل الخياشيم ولو كانت في حوض من الاوكسجين

ولماذا الاثنين قبل الثلاثاء ؟ سؤال يراودني

لماذا نحن هنا ؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني

لان لكل انسان غاية في الدنيا وهدف سامي يسعى لأجله حتى لو لم يدرك في بداية الامر . فأذا كان في العمل فهو يكسب خبرة واذا كان يتعلم فهو يبني نفسه ويعلم ذاته واذا كان جالسا في بيته فلأن جسمه وعقله يحتاج الى الراحة مدة من الزمن قد تكون ساعات او ايام او اشهر حتى يستعيد نشاطه ووعيه وهمته لحياة جديدة وصورة جديدة يظهر فيها .

اغنية كرتونية قديمة تعيدنا لزمن الطفولةكنا عادة نستخف بالاسئلة ونعتبرها سخيفة ومضيعة للوقت سواء كنا صغارا ام كبارالكن ماذا لو سألنا طفل ويريد فعلا اجابة ؟!لذلك قررت ان اكتب اجوبة هي الاقرب للصحيح حتى لا نتعرض لموقف محرجتبدأ الاغنية المزعجة والتي لطالما انتظرنا نهايتها حتى نشاهد برنامجنا المفضل حسب وقت محدد كما اعتدنا على قناة شباب المستقبل ( سبيستون)بالسؤال الاتيتطير الطيور لان الله عز وجل خلق لكل حيوان جسم يتكيف به ليعيش حياته فكما للاسود انياب ومخالب للطيورالارض والبحور ارتفاعاتها متفاوتة . الارض هي اليابسة (صلبة) ولها حدود والبحر هو المنطقة المائية (سائلة) وله حدود اما السماء هي المنطقة الفارغة وتملأها الغازات مثل الاوكسجين وثاني اكسيد الكربون .. وبالتأكيد فيوالسماء ليس لها حدود . ( فاذا كنت على رأس جبل سيراك سكان الوادي انك تقف جنب السماء ) اذن كل شيئ فوق الارض والبحر هو سماء .لأن لما هي اداة استفهام في اللغة العربية و اما لماذا هذا الاستفهاموالاستفهام ببعض المواضيع حتى استفهام الاستفهام مثل هذا السؤال.. وغيره من المواضيع التي تشتد بها النقاش او الجدالبالطبع تكبر الغيوم بسبب البرودة في فصل الشتاء فعملية تكاثف قطرات الماء الى مطر يحدث داخل الغيمة . فتبدأ بالتوسع حتى تحمل اكبر قدرا من قطرات الماء وتسقطه على رؤوسنالان ايام الاسبوع سميت بالنسبة للارقام في اغلب لغات العالم . وبالتاكيد الرقم اثنين اقل من ثلاثة .. فأثنين تمثل حاجتين والتي اقل من ثلاثة حاجات !فكل انسان مقدر له حياته واعماله ولا شيئ يذهب سدى ولهذا انا هنا جالس اجيب على هذه الاسئلة وانت هناك وهي في مكانها وكل شخص هنا وهناكمنتشرين الحمدالله