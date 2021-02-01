(ملحق11) أعضـاء غائبون عن العين ... حاضرون في القلب

أهل لمتي الغالية
يُسعدني أن أُرحّب بكم في ملحق جديد من هذا الموضوع المميّز
وأود أولا أن أشكر أُخيتي الحبيبة @السلطانة التي أتاحت لي هذه الفرصة لأكون مُقدّمة هذا العدد
ظهر هذا الموضوع لأول مرة يوم 30 ماي 2011
اعضـاء غائبون عن العين ... حاضرون في القلب
وصاحب الموضوع هو الأخ الكريم @Moha le sage
واستمر هذا الموضوع لمدة ثلاث سنوات
ثم اُفتتح الجزء الثاني منه في عام 2013
ثم بدأت ملاحق الموضوع على أيدي أعضاء آخرين
واليوم نحن في الملحق الحادي عشر
وما زلنا نتساءل عن الغائبين ممن أبعدتهم عنّا ظروف الحياة
يقول صاحب الموضوع:
أردتها مساحة لنسأل عن أصدقائنا الغائبين ...
مساحة للتواصل و زرع روح الأخوة في المنتدى ...
يغيب الكثيرون دون أن يعيرهم من كانوا أصدقاءهم اهتماما ...
وعند رجوعهم سيصطدمون بحقيقة أنهم كانوا منسيين .. و لم يؤثر غيابهم في أحد ..
هي مساحة كي يدرك البعض من يفتقده ... من يسأل عليه ... من يفكر فيه ...
ربما حين يعودون ...سيدركون أن لديهم طيفا لم يترك المنتدى ...
وأصدقاء تذكروهم ...
ذاك إحساس لا يُضاهي بثمن ... إحساس الأخوة و الصداقة و المحبة في الله
أجمل إحساس : أن يعود أحد بعد مرض أو غياب أو توقف في النت
فيجد الكل مبتهجا لرؤيته .. ويجد الكثير ممن تذكّروه ...
أصعب احساس : أن يعود فيجد الكثير ممن خالهم أصدقاءه .. منشغلين بباقي الأمور ..
فيدرك جيدا أن حضوره وعدمه سواء ...
أيها الغائب عنا
الغائبون عنا ... الحاضرون في قلبونا
{{ نفتــــــــــــــــــــــــقدكم }}
وإلى صاحب الموضوع نُقدّم شكرنا وتقديرنا
وإلى جميع الغائبين والغائبات نقول:
نرجو أن تكونوا على خير ما نتمناه لكم من الخير والسعادة
و