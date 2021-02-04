مـــن نصائح الشيخ العلامة صالح الفوزان

Ma$Ter

Ma$Ter

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مـــن نصائح الشيخ العلامة صالح الفوزان - أمد الله في عمره على طاعته -
● أيها المسلمون !!
تأملوا حالكم وما بُسِط عليكم من الدنيا .
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كم تأكلون من أصناف الطعام .
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كم يعرض عليكم من أنواع الفواكه .
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كم تلبسون من فاخر الثياب .
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كم تركبون من السيارات الفخمة .
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ماذا تسكنون من القصور .
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ماذا ترقدون عليه من الفُرُش الوثيرة .
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ماذا تجلسون عليه من المقاعد الناعمة .
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ماذا ترصدون من الأموال الضخمة .

● ثم انظروا ماذا تقدمون للآخرة ؟

❗
حالة الكثير منا اليوم:
إقبال على الدنيا وإدبار عن الآخرة .
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لا نعتبر بمن سبقنا .
⬅
لا ننظر إلى من حولنا .
⬅
لا نتأثر بموعظة .
⬅
لا ننتفع بذكرى .
فإنا_لله_وإنا_إليه_راجعون
ونسأل الله أن يمن علينا بالتوبة، ويوقظ قلوبنا من الغفلة، إنه سميع مجيب ٠
📍
المصدر :
📚
مختارات من خطبه ص٢٤٩
 
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