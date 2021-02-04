مـــن نصائح الشيخ العلامة صالح الفوزان
:: مراقب عام ::
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مـــن نصائح الشيخ العلامة صالح الفوزان - أمد الله في عمره على طاعته -
● أيها المسلمون !!
تأملوا حالكم وما بُسِط عليكم من الدنيا .
كم تأكلون من أصناف الطعام .
كم يعرض عليكم من أنواع الفواكه .
كم تلبسون من فاخر الثياب .
كم تركبون من السيارات الفخمة .
ماذا تسكنون من القصور .
ماذا ترقدون عليه من الفُرُش الوثيرة .
ماذا تجلسون عليه من المقاعد الناعمة .
ماذا ترصدون من الأموال الضخمة .
● ثم انظروا ماذا تقدمون للآخرة ؟
حالة الكثير منا اليوم:
إقبال على الدنيا وإدبار عن الآخرة .
لا نعتبر بمن سبقنا .
لا ننظر إلى من حولنا .
لا نتأثر بموعظة .
لا ننتفع بذكرى .
فإنا_لله_وإنا_إليه_راجعون
ونسأل الله أن يمن علينا بالتوبة، ويوقظ قلوبنا من الغفلة، إنه سميع مجيب ٠
المصدر :
مختارات من خطبه ص٢٤٩