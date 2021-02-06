الاخ @sami44 يبلغكم تحياته

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,106
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم احبتي في اللمة
مع الاخبار المفرحة
يوم تواصل معي الاخ ناصر
@sami44
الحمد لله
هو في تمام الصحة و العافية
و اهله و والدته و احبابه كلهم بخير و على خير
و غيابه عن اللمة بسبب تضييعه لهاتفه
الاخ يسأل عنكم فردا فردا
و يسأل عن احوال اللمة و اهلها
و هو مشتاق الى اللمة و اجوائها
الاخ ناصر يعدكم بالعودة الى اللمة
في حدود الاسبوعين باذن الله
و يوصيكم بالدعاء له و لعائلته
مع الاخبار المفرحة
يوم تواصل معي الاخ ناصر
@sami44
الحمد لله
هو في تمام الصحة و العافية
و اهله و والدته و احبابه كلهم بخير و على خير
و غيابه عن اللمة بسبب تضييعه لهاتفه
الاخ يسأل عنكم فردا فردا
و يسأل عن احوال اللمة و اهلها
و هو مشتاق الى اللمة و اجوائها
الاخ ناصر يعدكم بالعودة الى اللمة
في حدود الاسبوعين باذن الله
و يوصيكم بالدعاء له و لعائلته