الاخ @sami44 يبلغكم تحياته

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,106
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم احبتي في اللمة

مع الاخبار المفرحة
يوم تواصل معي الاخ ناصر
@sami44
الحمد لله
هو في تمام الصحة و العافية
و اهله و والدته و احبابه كلهم بخير و على خير

و غيابه عن اللمة بسبب تضييعه لهاتفه

الاخ يسأل عنكم فردا فردا
و يسأل عن احوال اللمة و اهلها
و هو مشتاق الى اللمة و اجوائها

الاخ ناصر يعدكم بالعودة الى اللمة
في حدود الاسبوعين باذن الله

و يوصيكم بالدعاء له و لعائلته

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top