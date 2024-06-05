لتحتفل و نرحب بعودة الاخ ناصر @sami44

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,905
الحلول
1
نقاط التفاعل
49,180
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم اخواني في اللمة الطيبة

يوم يوم مميز بالنسبة لي خاصة و بالنسبة للمنتدى عموما
بعودة احد اعمدة اللمة الغالية بعد غياب طويل لضروف خاصة
الحمد لله قدرنا نرجع الاخ الغالي و المرح و الفنان و الخلوق
الاخ ناصر @sami44
اخي ناصر حاضر اليوم حاضر معانا
عاد الى حضن بيته و اهله الى اللمة الغالية
و ان شاء الله ننتظر عودة الكثيرين باذن الله تعالى

اهلا و سهلا اخي ناصر
 
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