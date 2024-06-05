لتحتفل و نرحب بعودة الاخ ناصر @sami44

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 16,905
- الحلول
- 1
- نقاط التفاعل
- 49,180
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم اخواني في اللمة الطيبة
يوم يوم مميز بالنسبة لي خاصة و بالنسبة للمنتدى عموما
بعودة احد اعمدة اللمة الغالية بعد غياب طويل لضروف خاصة
الحمد لله قدرنا نرجع الاخ الغالي و المرح و الفنان و الخلوق
الاخ ناصر @sami44
اخي ناصر حاضر اليوم حاضر معانا
عاد الى حضن بيته و اهله الى اللمة الغالية
و ان شاء الله ننتظر عودة الكثيرين باذن الله تعالى
اهلا و سهلا اخي ناصر
يوم يوم مميز بالنسبة لي خاصة و بالنسبة للمنتدى عموما
بعودة احد اعمدة اللمة الغالية بعد غياب طويل لضروف خاصة
الحمد لله قدرنا نرجع الاخ الغالي و المرح و الفنان و الخلوق
الاخ ناصر @sami44
اخي ناصر حاضر اليوم حاضر معانا
عاد الى حضن بيته و اهله الى اللمة الغالية
و ان شاء الله ننتظر عودة الكثيرين باذن الله تعالى
اهلا و سهلا اخي ناصر