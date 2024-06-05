لتحتفل و نرحب بعودة الاخ ناصر @sami44

السلام عليكم اخواني في اللمة الطيبة



يوم يوم مميز بالنسبة لي خاصة و بالنسبة للمنتدى عموما

بعودة احد اعمدة اللمة الغالية بعد غياب طويل لضروف خاصة

الحمد لله قدرنا نرجع الاخ الغالي و المرح و الفنان و الخلوق

اخي ناصر حاضر اليوم حاضر معانا

عاد الى حضن بيته و اهله الى اللمة الغالية

و ان شاء الله ننتظر عودة الكثيرين باذن الله تعالى



اهلا و سهلا اخي ناصر