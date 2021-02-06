اهم اختراعاته

ذات الحلق: اخترع ابن فرناس هذه الآلة بنفسه بهدف إجراء العمليات الحسابيّة والملاحظات الفلكيّة التقريبيّة، حيث تشبه هذه الآلة الاسطرلاب في رصد الشمس والقمر والنجوم والكواكب وأفلاكها ومداراتها.

الميقاتة: تُعد هذه الآلة ساعةً تعل بالطاقة المائيّة اخترعها بن فرناس لمعرفة الأوقات بدقة، حيث تعمل بمبدأ تدفق الماء بشكلٍ رئيس.

صناعة الزجاج: كان عباس بن فرناس أول من استنبط طريقة صناعة الزجاج الشفاف ذو الجودة العاليّة من الحجارة والرمل، وذلك في القرن التاسع، بالإضافة إلى إنتاج زجاج الكوارتز والزجاج عالي النقاء.

المنقالة: تُعد المنقالة إحدى الآلات الهندسيّة والعلميّة الدقيقة المستخدمة في حساب الزمن، حيث ما زال هناك نموذج منها في المسجد الكبير في مدينة طنجة.

القبة السماوية: تُعد القبة السماوية من إبداعات ابن فرناس الباهرة التي كان يتوافد الناس إلى بيته ليستمتعوا بجمالها، حيث مثلت هذه اللوحة السماء بكل ما تحويه من الشمس والقمر وباقي النجوم والغيوم والبروق والرعود والكواكب والمدارات وغيرها

أوَّلُ مَن صنعَ قلمَ الحِبْرِ.. وكانَ قلمًا ذا شكلٍ بِدائيٍّ يُشْبِهُ قلمَ الحبرِ المُستخدَمَ اليَوْم، حيثُ صنعَ أسطوانةً متصِلَةً بحاويةٍ صغيرةٍ يتدفَّقُ عبرَها الحبرُ إلى نهايَتِها المتصلةِ بحافةٍ مدبَّبَةٍ للكِتابةِ

طوَّرَ طريقةً لتقطيعِ أحجارِ المَرْوِ (الكُوارتز) في الأندلسِ عِوَضًا عن إرسالِها إلى مِصْرَ لتقطيعِها.قام بخَلْطِ بعضِ الموادِّ الكيميائيةِ مع بعضِها البعض، مُخْتَرِعًا قنبلةً تُشْبِهُ القنبلةَ المُسيلةَ للدموعِ في عصرِنا الحالي. كما قامَ بِصُنعِ آلةً قتاليةً من أجلِ دَكِّ الحصونِ، استخدمَها الخليفةُ في إحدَى الحروبِ.

كلنا يعرف عباس فرناس ,,,و لكن ماعلموه لنا انه قام بمحاولة فاشلة للطيران ,,,,كل تلك الاختراعات تركوها وركزوا فقط على محاولته الفاشلة,,,,,,,,,,,,,,,,,انه الاعلام