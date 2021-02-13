درس نعمة الامن في القرآن الكريم 2 ثانوي

مفهوم الأمن في القرآن الكريم





أهمية الأمن النفسي والغذائي:

لقد صاح الإسلام منذ طلع فجره وأشرف نوره في آفاق الدنيا يدعو إلى الأمن والسلام، قال الله تعالى: ( وَإِنَ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) سورة التوبة الآية 6.

إن الإسلام يحب الحياة ويقدسها، ويحبب الناس فيها، ويرسم الطريق المثلى لتعيش الإنسانية متجهة إلى غاياتها من الرقي والتقدم تحت ظلال الأمن والسلم.

فالأمن بنوعيه ( النفسي والغذائي ) ضروري لاستقرار الحياة وتعمير الأرض، قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اِجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ )سورة إبراهيم الآية 35.

وقال عز وجل: ( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا البَيْتِ الذِي أَطْعَمَهُم مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ )سورة قريش الآية 3/4.

وقال جل وعلا: ( وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِم وَلَيُمَكِنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً )سورة النور الآية 55.





أسباب الأمن:

لقد وضع القرآن الكريم الأسباب التي نلمسها في تشريعاته وأحكامه والتي تساهم بقدر كبير في توفير الأمن للأفراد والجماعات، فوضع لذلك أنظمة عظيمة لتوفير جميع متطلبات الإنسان، كنظام الزكاة قال الله تعالى: ( خُذْ مِنَ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا )سورة التوبة الآية 103، وغيرها..

وحارب كل ما يخل بالأمن فوضع عقوبة القصاص قال الله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى ) سورةالبقرة الآية 178، وغيرها..

الكفر بنعمة الأمن يسبب فقدانها:

يقول الله تعالى: ( لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ) سورة إبراهيم الآية 7، شكران الله المنعم على نعمائه وآلائه من العوامل التي تحافظ على النعمة واستمرارها والزيادة فيها قال عز وجل: ( وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقاً )سورة الجن الآية 16. وقل الله عز وجل: ( فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمُ أَنْهَاراً ) سورة نوح الآية 11/12.

أما كفران النعمة فلا شك أنه يسبب فقدانها وزوالها، قال تعالى: ( وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتَ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ )سورة النحلالآية 112.