تحضير درس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر غداة الاستقلال 2 ثانوي

الوحدة الثانية : السكان و التنمية في الجزائر



الوضعية الاولى :الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر غداة الاستقلال

الكفاءة المستهدفة : أن يكون المتعلم قادرا على تشخيص الواقع الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر غداة الاستقلال ويعلله

الإشكــالية : غداة الاستقلال وجدت الجزائر نفسها أمام وضع اقتصادي و اجتماعي متدهور. فيما يتمثل هذا الواقع ؟ وما هى مظاهر الاختلال ؟

التعليمات : انطلاقا من السندات المقترحة ومكتسباتك القبلية

1 – تعرف على الواقع الاقتصادي للجزائر غداة الاستقلال

2 – تعرف على الواقع الاجتماعي للجزائر غداة الاستقلال

3 - ابرز مظاهر الاختلال



الواقع الاقتصادي :

- آ - الزراعــة : زراعة حديثة في السهول الخصبة تتمثل في الزراعات النقدية

- زراعة تقليدية : ذات مردود ضعيف تعتمد على الأمطار تساهم بنسبة ضعيفة من الدخل – ذات طابع معاشي

- ب – الصناعة : قلة الهياكل الصناعية و الموجود تعرض للتخريب وتتمثل خاصة في الصناعة الاستخراجية انتاجها موجه للتصدير كمواد خام – بعض الصناعات الخفيفة ذات طابع استهلاكي موجه للسوق المحلية

- – سيطرة الشركات الأجنبية على الصناعة ( اتفاقيات إيفيان)

- انعدام الإطارات المسيرة و فرار الاجانب

- ج – التجــارة :- مرتبطة بفرنسا بنسبة80% (التبعية شبه كلية ) صادرات عبارة عن مواد أولية (بترول وغاز و حديد ...) واردات عبارة عن مواد غذائية ومواد التجهيز.

- د - نقص فادح في رؤؤس الأموال تهريب الموجود

- عجز الميزان التجاري

- رفض المؤسسات الدولية تمويل الاقتصاد الجزائري



الواقع الاجتماعي

- ارتفاع نسبة سكان الأرياف

- ارتفاع نسبة الأمية 85%

- انتشار البيوت القصديرية و الترابية حول المدن

- وضع صحي متدهور (نقص الإطارات الطبية و الهياكل الصحية – الاوبئة و الامراض )

- تدني مستوى المعيشة * انتشار البطالة * انخفض الدخل الفردي

- خسائر و ضحايا الثورة التحريرية الاجئين – الارامل - المعطوبين - اليتامى



مظاهر الاختلال :





- تبعية غذائية بنسبة كبيرة مع التركيز على انتاج المحاصيل التجارية

- رغم وفرة المواد الاولية وتنوعها الا ان هناك تركيز على الصناعة الاستخراجية – انعدام القاعدة الصناعية .

- تبعية تجارية لفرنسا من حيث الصادرات والواردات و صلت لنسبة 80 %

- انتشار الفرنسة في كل اجهزة الدولة

- تفاقم المشاكل الصحية و التعليم و ..

- حدوث شلل كلي للحركية الاقتصادية

تقويم مرحلي : ما هي الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الواقع الاقتصادي و الاجتماعي



مصطلحات الوضعية :



البطالة : حسب المنظمة العالمية للعمل يعدّ بطالا كل شخص قادر على العمل، لا يعمل لمدة تفوق ثلاثة أشهر،ويعلن تمسكه بالحصول على عمل عمره بين 16 و 64سنة .

الأمية : إنها عدم القدرة على قراءة أو كتابة جملة بسيطة بأي لغة. ، فإن 16% من سكان العالم أميون و هي ظاهرة اجتماعية سلبية تنتشر في معظم دول العالم خاصة المتخلف و من أنواعها الألف بائية ، الثقافية ، المعلوماتية ، التكنولوجية ...الخ من أشهر تقسيماتها